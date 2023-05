Poznati hrvatski komičar Goran Vinčić do suza nasmijao brojnu orahovačku publiku

U organizaciji Udruge PAUK održan je posljednji sadržaj ovogodišnjeg obilježavanja Dana grada Orahovice, stand-up nastup sjajnog hrvatskog komičara Gorana Vinčića.

Orahovačka višenamjenska dvorana bila je prepuna, a “Vinča” je na samo sebi svojstven način odradio nastup i nasmijao sve do suza. No, prije nastupa, Vinčić je naglasio kako je sretan što je opet u svojoj Slavoniji, a ovo mu je bio prvi nastup u Orahovici.

-Nisam u Orahovici prvi puta, kao dijete sam bio u odmaralištu Crvenog križa, ali prvi puta nastupam ovdje i zahvaljujem se Udruzi PAUK i predsjedniku Mirku što su me zvali i vjerujem da ćemo se odlično zabaviti. Smijeh je uvijek lijek za sve, zapravo mislim da bismo se svi trebali smijati češće. Volim zafrkavati ljude, ali sve je to onako u šaljivom tonu i to trebamo činiti, koliko god možemo biti vedri i raspoloženi – započeo je Vinčić.

Riječ je o vrlo duhovitoj osobi čije su šale iskrene iz života ili ih sam smišlja, a s obzirom da je stand-up u Hrvatskoj iznimno tražen, raspored mu je prepun pa već danas (ponedjeljak) nastupa u Slavonskom Brodu.

-Ja sam taj neki narodski čovjek, svaki je narod moj i gdje god se pojavim, dobro se zabavimo i to je najvažnije. Dam sve od sebe i sam se dobro nasmijem i to je to. Stand up je tražen jer je to jedna najiskrenija, najneposrednija disciplina u umjetnosti, tako kažu, a ja ne volim reći da sam umjetnik jer u meni nema ništa umjetno, ja sam prirodan, ono baš prirodnjak. Drago mi je da su ti naši nastupi postali popularni i traženi. Stand-up je vidljivo popularan, ne samo u Hrvatskoj, nego na cijelom ovom našem prostoru jer mi smo kao narod duhoviti sami po sebi, to je neki naš folklor, pričanje viceva, zafrkancija, to kod nas postoji stoljećima. Samo je problem što to gledamo kao neku novotariju koja u zapadnim zemljama postoji nekih osamdesetak godina, ali nisu to stranci izmislili, mi smo to tu imali, samo to nismo zvali tim imenom, ali evo sada smo sve vrlo brzo prilagodili našim potrebama. Ako želiš biti komičar, moraš to nositi u sebi, ali ipak rad je tu najbitniji – zaključio je Vinčić.

I onda je krenuo, oduševljavao svojim forama i dosjetkama, pričama iz života bez imalo cenzure s puno kontakata s publikom i do suza nasmijao sve, a još uz sve pokazao i zavidan glazbeni talent pjevajući i svirajući gitaru.

-Što reći, Vinčić je razvalio, svi su umirali od smijeha i bilo je ludo i nezaboravno. Hvala od srca svima koji su došli i napunili do kraja našu višenamjensku dvoranu, drago mi je da je svima bilo zabavno, a mi idemo dalje i već planiramo nove ovakve i slične nastupe – rekao je predsjednik Udruge PAUK, Mirko Kufner.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)