SJEDNICA VIJEĆA Jurenac: “Za poplavu u našem vrtiću nije kriva lokacija gradnje nego niz nesretnih okolnosti”

U društvenom domu u naselju Brezovljani općine Čačinci, održana je redovna 12. sjednica Općinskog vijeća pod predsjedanjem Tomislava Tomića. Na aktualnom satu glavna i jedina tema bila je poplava u čačinačkom vrtiću.

Vijećnik SDP-a Ivan Jerbić pitao je tko je odgovoran za štetu na vrtiću i gradnju u čačinačkoj ”Rupi” te smatra da je vrtić više stradao od zgrade NK Mladosti. Načelnik Alen Jurenac naglasio je kako za poplavu u dječjem vrtiću nije kriva gradnja u čačinačkoj ”Rupi”, nego niz nesretnih okolnosti.

– Žao mi je što se stalno naglašava i krivi gradnja vrtića u čačinačkoj ”Rupi” koju su svi vijećnici još 2017. godine jednoglasno izglasali, a ne spominjemo uzrok. Zaista je niz nesretnih okolnosti utjecalo na sve ovo. Prvo palo je 77 litara kiše po kvadratnom metru na našem području u samo sat vremena, što je nadmašilo mjesečni prosjek padalina, zatim naše okolne šume su srušene i vode neometano teku prema nižim predjelima, a onaj najveći problem je naš propust ispod željezničke pruge koji je u vrijeme poplave, a i danas, širok tek 70 cm. Preuzimam odgovornost za rješavanje ovog problema s kojim smo suočeni jer je to moja obveza prema zajednici, ali isto tako odgovornost je ta koja nas danas vodi da taj vrtić vratimo u stanje kakvo je bilo i to u najkraćem mogućem roku te da, prije svega, konačno riješimo taj problem propusta. Hrvatske željeznice su konačno obećale i, koliko sada imamo saznanja, intenzivno rade da se taj projekt što prije riješi. Također ćemo rješavati problem koji se tiče zaustavljanja bujičnih poplava i prije njenog dolaska u “Rupu”. Podsjećam sve da je ovo vrtić koji je svojom izgradnjom zaposlio novih 9 djelatnika, pohađa ga 72 djece i kao takav je ponos je svih nas, a to će zasigurno ponovno i biti – rekao je Jurenac. Odgovarao je i na pitanje o razmjeru štete na vrtiću i zgradi NK Mladost.

– Zgrade su gotovo podjednako stradale, naravno u zgradi NK Mladost su manje stradali podovi jer su uglavnom pokriveni pločicama, a zidovi i fasada su jednako prošli kao i vrtić, jer bila je to ogromna sila vode. U vrtiću se digao parket zajedno s glazurom što je logično, dok je u dijelu gdje se nalaze pločice sve ostalo na mjestu. U obje zgrade je stradala elektronička oprema, perilice, sušilice, bojleri, računala i ostalo, tako da ne možemo govoriti o lošoj kvaliteti gradnje vrtića – rekao je Jurenac.

U nastavku sjednice sve su točke jednoglasno prihvaćene i to prvo je usvojen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čačinci za 2022. godinu, a zatim Odluka o raspodjeli financijskog rezultata proračuna općine Čačinci za 2022. godinu. Jednoglasno su potvrđene i izmjene i dopune Proračuna Općine Čačinci za 2023. godinu – s programima.

O izmjenama i dopunama pročelnica JLS-a općine Čačinci Maja Vreš je rekla kako su rebalansom početna sredstva usmjerena na sanaciju šteta od poplava, a naglašeno je i kako je poznato da su sve općinske manifestacije otkazane jer će sredstva predviđena iste također biti usmjerena ka sanaciji šteta od poplave i tuče na području općine.

Na kraju su još donesene Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o financiranju financijskog leasinga – specijalizirano vozilo za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada, Odluka o stjecanju nekretnina Općine Čačinci te Suglasnost na otpis kamate po ugovoru o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)