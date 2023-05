“Solar Roofs for Green Virovitica”: Potpisan ugovor s izvođačem radova i stručnim nadzorom za izgradnju solarnih elektrana

U sali za sastanke Grada Virovitice danas je potpisan ugovor s izvođačem radova i stručnim nadzorom za izgradnju solarnih elektrana u sklopu projekta “Solar Roofs for Green Virovitica”. Riječ je o projektu izgradnje solarnih elektrana na Općoj bolnici Virovitica, Dječjem vrtiću Cvrčak, Dvorcu Pejačević, Palači Pejačević i zgradi Virkoma. Projekt, čija je ukupna vrijednost 735.000 eura, uz stopu sufinanciranja od 85 posto, pripremila je i prijavila Regionalna energetska agencija Sjever, koja je i partner na projektu, dok su nositelji projekta Grad Virovitica, tvrtka Virkom i Opća bolnica Virovitica.

– Izabrali smo one objekte koji najviše troše električnu energiju, a nadam se kako ćemo u budućnosti iskoristiti svaki dio krova na javnim zgradama kako bi postavili dodatne solarne elektrane. Vezano uz spomenuto, očekujemo i potporu države što se administracije tiče, neke gradske tvrtke već su krenule ovim putem poput Flore koja je već postavila jednu solarnu elektranu, a jednu će postaviti i tvrtka Poslovni park. Nažalost, cijena energije je takva kakva je, Vlada nam daje potporu, no niti to neće dugo trajati. Upravo smo zato krenuli s ovakvim projektima, postavljamo i led rasvjetu, a sve u cilju kako bi što više smanjili potrošnju i postavili obnovljive izvore energije kako bi Virovitica uistinu bila eko grad- izjavio je gradonačelnik Ivica Kirin.

Što je sve nabavljeno u sklopu projekta te koliko se energije može proizvesti, otkrio je Zvonimir Perko, voditelj projekta iz REA Sjever.

– Nabavljeno je ukupno 7 fotonaponskih elektrana ukupne snage 750 kilovata, što će ukupno proizvesti oko 800 megavat sati električne energije. Zanimljivo je reći da je nabava elektrana provedena kroz objedinjenu javnu nabavu. Uključena su tri partnera iz Koprivnice te dodatnih 17 iz drugih gradova i općina, tako da smo imali ukupno 20 partnera s 36 elektrana. Cilj cijelog projekta je zapravo smanjenje potrošnje, tj. da što više energije stvaramo iz obnovljivih izvora te da poslužimo kao primjer drugim gradovima i općinama koji žele krenuti ovim putem- rekao je Perko.

Kada se kreće s radovima otkrio je Vlado Domenkuš, direktor prokurist tvrtke Elektrokem.

– Još nismo sigurni na kojoj ćemo zgradi točno krenuti s radovima, možda će se raditi paralelno, no siguran sam da će isti biti dovršeni u ugovorenom roku, a to je 300-tinjak dana. Ovo je posao u kojem imamo iskustva, a radovi započinju uvođenjem u posao što će biti, vjerujemo, za 15-tak dana- zaključio je Domenkuš.

(www.icv.hr, mra, foto: M. Rajnović)