Suradnja OŠ Ivane Brlić-Mažuranić i PP Orahovica s ciljem povećanja sigurnosti djece: “Sve počinje iz obitelji i kućnog odgoja”

Policijska postaja Orahovica ponukana nemilim događajima u školi u susjednoj Srbiji, organizira niz predavanja i razgovora po školama u mjestima koje obuhvaća. Nakon škola u Zdencima i Čačincima, predavanje je održano i u orahovačkoj Osnovnoj školi Ivane-Brlić-Mažuranić u sklopu školskog Vijeća roditelja.

– Ovo ja zapravo bio sastanak Vijeća roditelja na kojem smo željeli raspraviti o nekim važnim temama ne samo ponukani ovom tragedijom iz Beograda nego općenito. Naša psihologinja zajedno s nama djelatnicima u školi bavi se mentalnim zdravljem djece i jako puno s njima razgovaramo. Naravno da se i u našoj školi dogode neke lošije situacije, ali želimo baš i ovakvim događajima prevenirati da se iste ne događaju – rekla je uvodu ravnateljica škole Maja Škraba.

U ime Policijske postaje potom se obratio zamjenik načelnika Milan Rončević koji je naglasio kako nije došao držati predavanje nego razgovarati s roditeljima.

– Ne smatram da na našem području vlada nekakvo alarmantno stanje, čak dapače okolina koju mi obuhvaćamo za sada je mirna i nema nekakvih većih ekscesa, ali prevencije nikad dosta i zato smo i organizirali sve ovo posebno zbog tih nemilih događaja u susjednoj državi. Uvijek vrijedi upozoriti na neke stvari, posebno kada su u pitanju djeca i njihova sigurnost. Mi ovo radimo kako bi zajedno s roditeljima i školama, možda uočili neka drugačija ponašanja kod djece koja bi mogla potaknuti odlazak krivim putem koji bi mogli dovesti do nekih neželjenih posljedica. Ovo nije predavanje, nego razgovor, interakcija s roditeljima kako bi zajedno učinili ono što je svima najvažnije, a to je dobrobit naše djece. Ono što je činjenica je da sve zapravo kreće od obitelji, od kućnog odgoja, to je temelj svega. Ako je u kući situacija dobra i djeca kod kuće nauče kako se ponašati, zasigurno niti vani neće raditi probleme. Naravno uvijek postoji ta nekakva povodljivost kod djeteta od strane prijatelja i tu onda mora reagirati škola, nastavnici, psiholog ili pedagog, a onda po potrebi i mi što je je krajnja solucija, ali naravno mi smo uvijek na raspolaganju za svaku suradnju – rekao je Rončević.

Roditelji su postavljali brojna pitanja i dijelili osobna iskustva, posebno s temom vršnjačkog nasilja, za što su od zamjenika načelnika Rončevića dobili adekvatne odgovore što učiniti i na koji način reagirati. Na kraju je predavanje održala psihologinja orahovačke škole Barbara Radan-Kovač pod nazivom ”Mentalno zdravlje”.

(www.icv.hr, vg)