Sutra počinje klimatološko ljeto: Evo kakvo nas vrijeme očekuje sljedećih dana

Stabilizacije vremena nema na vidiku. Česte nestabilnosti, a ponegdje i izraženije grmljavinsko nevrijeme nisu ništa novo za ovo doba godine. Zapravo, nestabilno i promjenjivo vrijeme koje imamo u potpunosti odgovara kraju svibnja i početku lipnja po pitanju klime. Naime, i Europa ima svoj monsun!

Još malo, 1. lipnja, klimatološki “ulazimo” u najtoplije doba godine – klimatološko ljeto. Ljeti prema ugrijanom europskom kontinentu „pritječe“ hladniji zrak s Atlantskog oceana donoseći kišu, pljuskove, nevrijeme i osvježenje – dakle “europski ljetni monsun”. Činjenica je da su atmosferska zbivanja kod tzv. europskog monsuna manje burna nego u monsunskim događajima u tropskom području. Ipak, zahvaljujući upravo monsunu ljeto je na europskom kopnu najkišnije, najgromovitije i najtučonosnije razdoblje godine.

Prodori oceanskog zraka u Europu događaju se prolaskom ciklona koji se premještaju s Atlantika na europsko kopno. Oni bi dolazili sa zapada i da nema oceana, jer ih tako “gone” opće atmosferske struje usmjerene toplinskim različitostima ekvatorskih i polarnih područja. Slučajnost što se ciklone premještaju iznad razmjerno svježeg i vlažnog oceana očituje se pojačavanjem toplinske oprečnosti u njima i čine jačim atmosferska zbivanja iznad europskog kopna. Nad Jadranom se nalazi polje približno srednjeg tlaka zraka dok sa sjeverozapada polako jača anticiklonalni greben. Ipak po visini se zadržava vlažan i nestabilan zrak, što za posljedicu ima čest ponegdje i izraženije nestabilnosti.

Do kraja tjedna i dalje očekujemo nastavak nestabilnog vremenskog razdoblja. Teško je reći da barem kratkotrajno na području Virovitičko-podravske županije neće biti pljuskova, koji ponegdje mogu biti izraženi uz tuču. Vjerojatnost nestabilnosti najveća je sredinom dana te tijekom ranog poslijepodneva. Ipak dane vikenda, ako gledamo trenutne prognostičke izračune, trebalo bi obilježiti stabilnije i toplije vrijeme. Vjerojatnost za nestabilnosti i dalje će postojati, ali je manja. Jutarnje temperature zraka do kraja tjedna očekujemo od 12 do 15, a najviše dnevne od 24 do 26 koji stupanj toplije. Vjetar i dalje pretežno sjevernih smjerova. UV-indeks visok i vrlo visok.

Tjedan pred nama ne donosi ništa novo. I dalje će se zadržati promjenjivo i nestabilno proljetno vrijeme. Uz više oblaka očekujemo povremenu kišu ili pljuskove ponegdje i izraženije. Izglednije u prvoj polovici tjedna. Temperature zraka bez promjene. Očekujemo slab do umjeren vjetar pretežno sjevernih smjerova.

Stabilizacija vremena na duge staze nije na vidiku. Vjerojatno ćemo i lipanj, kao i svibanj, obilježiti u nestabilnom vremenskom tonu.

(www.icv.hr, kp)