U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica zanimljivim programom obilježen Dan zaštite prirode u RH i Međunarodni dan biološke raznolikosti

U organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, te Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, danas (ponedjeljak) je različitim aktivnostima obilježen 22. svibnja, Dan zaštite prirode u RH, ujedno i Međunarodni dan biološke raznolikosti.

Tim povodom ispred virovitičke knjižnice bio je postavljen štand s promotivnim materijalima, a djelatnici Javne ustanove razveselili su mališane maskirani u četiri zaštićene životinje: vodenjaka, vretenca, pticu pčelaricu i dabra.

-Ovo je jedna u nizu aktivnosti koju su u proteklih nekoliko dana održali djelatnici naše Javne ustanove – napomenula je tom prigodom ravnateljica Tatjana Arnold Sabo.

-Prošle subote smo na zagrebačkom Zrinjevcu sudjelovali u nacionalnoj kampanji pod nazivom “Poslušaj glas prirode, ne mijenjaj prirodu, mijenjaj sebe”, a s tom porukom predstavili smo se i u Virovitici. Svim tim aktivnostima želimo ljudima skrenuti pozornost na izuzetnu biološku raznolikost koju imamo u našoj županiji i podsjetiti ih što je sve zaštićeno na našem području, u čemu smo to prvi i jedinstveni i kod nas, ali i u svijetu, te kako to bogatstvo sačuvati – dodala je Tatjana Arnold Sabo.

Tom prigodom istaknula je da je nastankom ustanova za zaštitu prirode svijest građana o čuvanju prirode značajno porasla.

-Upravo to i je jedna od namjena tih ustanova, a i komunikacija s građanima nam je u svakom slučaju vrlo važna jer oni su naši dojavljivači o svim promjenama u prirodi, neovisno da li je riječ o flori ili fauni. Isto tako, upozore nas i na eventualne nedozvoljene radnje pojedinaca u prirodi i slično. Sa zadovoljstvom mogu istaknuti da su sve dobne skupine zainteresirane za očuvanje prirode, od vrtićke dobi, pa sve do umirovljenika. Vidimo to i u školskim sadržajima, ali i prilikom posjeta našim centrima, Dravskoj priči i Križnici gdje se upoznaju s našom zaštićenom prirodom i vjerujem da je gledaju nekim drugim očima – naglasila je Arnold Sabo.

Svim nazočnima, među kojima su bili virovitičko-podravski župan Igor Andrović i zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek – Golinac, potom je održala predavanje o zaštiti prirode, te rezimirala vrlo aktivan rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije.

Uvod u predavanje dala je djelatnica Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Nela Krznarić, a izložbu fotografija koje su tijekom rada zabilježili djelatnici Javne ustanove i koja će se do kraja mjeseca svibnja moći pogledati u knjižnici, otvorio je župan Igor Andrović koji je tom prilikom istakao da se uvijek ponovo iznenadi vrlo kvalitetnim radom ove ustanove.

-Suradnja s Javnom ustanovom traje od njenog osnutka, no kada nazočim na ovakvim događajima gdje čujem uvijek nešto novo, kao da ponekad ni sam nisam svjestan što mi to imamo u županiji i što smo to sve napravili unazad nekoliko godina. Uistinu je sretna okolnost da je priroda tu oko nas i da ne moramo prevaljivati kilometre da bi smo vidjeli takvu bogatu biološku raznolikost, te ovakva raskošna područja koja su u sastavu zaštite prirode. Vjerujem da će ovih tridesetak fotografija izloženih u knjižnici našim građanima bolje dočarati sve ovo o čemu se danas govorilo – napomenuo je prigodom otvaranja izložbe župan Andrović.

