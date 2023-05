U sklopu 55. Orahovačkog proljeća otvorena izložba “Sva naša proljeća” koja predstavlja fotografije sa svih dosadašnjih manifestacija

U organizaciji Reda vitezova Ružice grada i Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, u Caffe baru Blues, a u sklopu 55. Orahovačkog proljeća, otvorena je izložba pod nazivom “Sva naša proljeća”.

Izložba predstavlja niz fotografija iz svih dosadašnjih proljeća koje su prikupili predsjednici udruga organizatora Vlado Grgić i Miroslav Milovuković.

-Orahovica je jedina koja 55 godina gaji Cvjetni korzo koji je od jedne povorke prerastao u jednu od najvećih manifestacija u ovom dijelu Hrvatske, a to je Orahovačko proljeće. Istina ove manifestacija i bogata povijest krije se ne samo u nazivu nego posebno u ljudima, mislim da smo mi ti sretnici koji žive u jednom prelijepom prirodnom okruženju i prema našoj sredini se znamo odnositi kako treba. Zasigurno nadaleko nema ovakvog spoja ravnice i planine uz nevjerojatan čisti zrak. Sve to nam donosi i ovakve ljudske priče, spoj ljudi na jednom mjestu i jednom događaju kao što je Orahovačko proljeće i zato smo na njega toliko ponosni. Miroslav i ja smo pokušali skupiti puno fotografija i za sada smo ih prikazali na ovako skroman način, ali s puno duše i srca. Ova ekipa, uz pomoć Grada i Matice hrvatske, sljedeće godine izdat će najavljenu knjigu o 55 Orahovačkih proljeća te ćemo postaviti jednu veliku izložbu u kojoj će biti i ove i fotografije korištene u knjizi. Trudit ćemo se na tim fotografijama prikazati sve one ljude koji su pokrenuli Cvjetni korzo i Orahovačko proljeće, koji su ostavili sebe i dubok trag kako bi Orahovica imala ovako nešto prekrasno – rekao je Vlado Grgić.

Potom je Miroslav Milovuković dodao kako je na fotografijama riječ o svim onima koji su prošli kroz Cvjetni korzo.

-Ciljano nećemo pričati posebno o svakome tko je na fotografijama jer želimo da se ljudi kroz tjedan dana koliko će ova izložba biti postavljena sami pronađu i sjete kako su bili dio ove naše velike manifestacije – rekao je Milovuković.

Izložbu je otvorio gradonačelnik Saša Rister.

-Moram čestitati i zahvaliti Vladi i Miroslavu i njihovim udrugama koji su eto nakon zanimljive izložbe za Dan grada pripremili ovu još ljepšu za Orahovačko proljeće koju čine fotografije koje na najljepši mogući način čuvaju ovaj prelijepi dio povijesti našeg grada. Vjerujem kako će ova knjiga koje je najavljena biti napravljena na najbolji mogući način, Grad je u tome na raspolaganju i da ćemo na početku idućeg Orahovačkog proljeća svi zajedno u njoj uživati i da će ta knjiga biti najljepša promocija sljedećeg Orahovačkog proljeća – rekao je Rister.

Izložba je izazvala veliko zanimanje već prvog dana, a kako su i rekli organizatori, bit će u Caffe baru Blues postavljena do kraja Orahovačkog proljeća, dakle cijeli ovaj tjedan.

