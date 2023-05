Učenička deliberacija u Orahovici: U javnoj deliberativnoj raspravi sudjelovali učenici Srednje škole Stjepana Ivšića

U četvrtak, 27. travnja održana je deliberacija u Orahovici, u Srednjoj školi Stjepana Ivšića. U javnoj deliberativnoj raspravi su sudjelovali učenici već spomenute škole.

Deliberacija, kao oblik javne rasprave, provedena je u sklopu projekta “Demokratsko procijepljenje – Debatni klubovi i deliberativna demokracija kao model razvoja demokratskih kompetencija i participativnog donošenja odluka” Hrvatskog debatnog društva.

U projekt je od rujna 2022. uključena Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica i učenici i učenice debatnog kluba pod vodstvom Ane Matezić-Sudarić i Valerije Zubak (a pod paskom mentorice Paule Djaković) bili uključeni u razvoj debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja.

Debatni model podrazumijeva osnaživanje učenika i učenica kroz debatni klub ili kroz korištenje debatne metodologije u nastavi za aktivno građanstvo. Projekt pomaže mladima da razviju demokratsku svijest i građanske kompetencije kroz sudjelovanje u radu debatnih klubova i deliberacijama. Kroz sudjelovanje u projektnim aktivnostima mladi stječu praktična iskustva i trajna znanja koja će im pružiti temelj za aktivno sudjelovanje u društvu u budućnosti. Na deliberaciji su učenici debatnog kluba imali priliku raspraviti o problemima koji ih muče te predložiti rješenja.

-Država sufinancira 75% iznosa prijevoza učenika do mjesta u kojima se nalaze škole koje učenici pohađaju, a pojedini Gradovi i Općine financiraju preostali dio 25%. No, ta mjera nije dovoljna. U interesu je i Gradu Orahovici i okolnim mjestima da učenici iz tih mjesta dolaze u orahovačku srednju školu. I to iz više razloga. Potrebno je privući mlade ljude, učiti što je moguće kako bi im život na ovim prostorima bio privlačan i kako bi imali želju ovdje živjeti kad jednom budu stvarali svoje obitelji. Jer samo tako možemo osigurati prosperitetnu budućnost ovih krajeva. Omogućiti djeci obrazovanje, i jednom kad odrastu, posao. Jedno od rješenja koje predlažemo je financiranje ili sufinanciranje udžbenika za učenike Srednje škole Stjepan Ivšić kako bismo bili što konkurentniji te kako bismo zadržali učenike koji odlaze iz Orahovice i okolnih mjesta u druge gradove i druge srednje škole – ističu učenici.

-Zahvaljujemo svim okupljenima što su sudjelovali i podijelili znanje, informacije i dobru volju za rješavanje uočenih problema u lokalnoj zajednici. Deliberacija u Orahovici bila je trinaesta učenička deliberacija u projektu. Do kraja školske godine očekujemo još desetak učeničkih deliberacija diljem Hrvatske – poručili su iz Hrvatskog debatnog društva.

Na ovom linku možete pronaći više informacija o samom projektu, ali i o HDD-u.

Projekt provodi Hrvatsko debatno društvo s partnerima: Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Udruga gradova i islandskom udrugom Citizens Foundation. Projekt je sufinanciran u iznosu od 140.000,00 EUR u sklopu financijskih podrška Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

(Hrvatsko debatno društvo)