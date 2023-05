Završna konferencija: U sklopu projekta “Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje”, Virovitičko-podravska županija dobila sigurnu kuću

U Centru za posjetitelje “Dvorac Janković” u Suhopolju danas (utorak) je održana završna konferencija projekta “Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje” kojeg provodi Virovitičko-podravska županija u suradnji s projektnim partnerom, Udrugom S.O.S. Virovitica.

Projekt čija je vrijednost 10.015.896,23 kuna sufinanciran je u stopostotnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. putem operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali”, a kroz poziv na dostavu projektnih prijedloga “Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji”.

Završnoj konferenciji, između ostalih, nazočili su i zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek – Golinac, te načelnik općine Suhopolje Goran Doležal.

Kroz provedbu projekta održano je ukupno sedam edukacija od kojih su četiri bile certificirane, a Virovitičko-podravska županija konačno je dobila sigurnu kuću. Veliko zadovoljstvo projektom koji je osigurao uvjete za smještaj žena žrtava nasilja i obiteljskog nasilja, izrazila je tom prigodom županijska pročelnica za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb Melita Sirovica.

-Žrtve obiteljskog nasilja iz Virovitičko-podravske županije bile su smještavane u sigurne kuće diljem Republike Hrvatske budući da tu mogućnost nisu imale kod nas. Bili smo jedina od preostalih šest županija bez sigurne kuće koja je poduzela nešto po tom pitanju i koja ju je u konačnici i dobila. Ovim projektom ostvareni su uvjeti za smještaj žena koje su žrtve nasilja kako bi dobile osnaživanje, podršku i savjetovanje koje im pružamo i pružat ćemo dokle god bude potrebe. Riječ je zapravo o trajnom rješenju osiguranog smještaja za 11 korisnica, kao i za dvije osobe s invaliditetom što je izuzetno značajno. Prema podacima iz 2019. godine, Virovitičko-podravska županija bila je jedna od najgorih po broju obiteljskih nasilja. Moramo biti svjesni da je nažalost nasilje u konstantnom porastu, a naša je zadaća i odgovornost pružiti podršku svima koji nasilje trpe. Zaista smo se potrudili oko svega i nadam se da smo raznim aktivnostima promidžbe kroz radijske i televizijske postaje na kojima su emitirani spotovi, uspjeli osvijestiti dio javnosti, a pogotovo žene žrtve nasilja da se jave, da ih upoznamo s brojevima institucija na koje se mogu javiti i dobiti podršku, pomoć ili bilo koji drugi savjet. Tendecija je da nitko ne mora trpiti i živjeti u nasilju i da uvijek postoji rješenje, samo je potrebno osvijestiti žene da potraže pomoć – naglasila je Sirovica i rekla kako bi bilo najbolje da sigurna kuća bude prazna iako je trenutno njen kapacitet u potpunosti popunjen.

Ciljana skupina projekta “Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje” bili su stručnjaci zaposleni u sektoru socijalne skrbi, predstavnici javne vlasti, policijski i pravosudni djelatnici te stručnjaci, odnosno osobe koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji.

Veliko zadovoljstvo na završnoj konferenciji izrazila je i predsjednica Udruge S.O.S. Virovitica Desa Kolesarić.

-Ovaj san sanjali smo točno 23 godine i on se na kraju ostvario. Dobili smo sigurnu kuću za žene žrtve nasilja na području Virovitičko-podravske županije i zbog toga smo izuzetno sretni. Sigurnu kuću ne čine samo zidovi i krov, ona može biti prekrasna, ali to ne znači apsolutno ništa. Bitni su djelatnici koji tamo rade i provode vrijeme s tim ženama, jer o njihovom načinu rada ovisi i vrijeme potrebno za osamostaljenje tih žena koje će krenuti dalje u život bez nasilja. Sam projekt traje dvije godine, ali s aktivnostima smo započeli još 2019. godine. U budućnosti priželjkujemo što manje posla, jer to će značiti da se nasilje nad ženama i obiteljsko nasilje uvelike smanjilo – rekla je Kolesarić.

Kroz provedbu projekta tako je dodatno educiran i osposobljen stručni kadar koji žrtvama nasilja u obitelji pruža kvalitetnu uslugu podrške, savjetovanja i osnaživanja kao osnovni preduvjet za samostalno donošenje odluka vezanih za vlastitu budućnost, kao i za budućnost vlastite djece.

