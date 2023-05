Župan Igor Andrović ugostio slatinske hrvačice koje su u Bujama osvojile devet naslova državnih prvakinja i ekipno se ‘okitile’ zlatom u sveukupnom poretku

Krajem travnja, u sportskoj dvorani Osnovne škole u Bujama, gradu u Istarskoj županiji, održano je prvenstvo Hrvatske u ženskom hrvanju za uzraste U-15, U-17, U-20, U-23 i seniorke. Nakon višesatnog natjecanja u kojima su odmjeravale snagu i vještinu, proglašene su i najbolje hrvačice u svim kategorijama, a velik broj onih koje su se našle na pobjedničkom postolju, bile su iz Virovitičko-podravske županije, iz Hrvačkog kluba Slatina.

Fantastičan rezultat kojeg su ostvarile u Bujama, kao i niz odličnih rezultata koje članovi Hrvačkog kluba Slatina ostvaruju redovito na raznim natjecanjima, bili su povod današnjeg (petak) prijema slatinskih hrvačica i njihovih trenera, Borivoja Kocića i Maria Petraka u Virovitičko-podravskoj županiji. Hrvačice je u nazočnosti svog zamjenika Marija Klementa, županijske pročelnice za obrazovanje i demografiju Martine Bunić i predsjednika Sportske zajednice VPŽ Saše Topića, ugostio župan Igor Andrović.

-Velika mi je čast ugostiti hrvačice Hrvačkog kluba Slatina, zasigurno najpoznatijeg hrvačkog kluba u Hrvatskoj. Ponosan sam i sretan što Virovitičko-podravska županija ima jedan tako uspješan klub prepoznatljiv ne samo na nacionalnoj, već i svjetskoj razini. Čestitam ovim putem natjecateljicama, njihovim roditeljima, trenerima, klupskoj upravi i svima koji daju podršku ovom klubu koji na najljepši mogući način promovira svoj grad i županiju na svim turnirima i u svim gradovima gdje se natječe – rekao je župan Andrović.

Na već spomenutom natjecanju u Bujama sudjelovale su predstavnice iz 17 hrvatskih klubova sa 119 natjecateljica. Selekcija Hrvačkog kluba Slatina imala je devet prvakinja države u različitim uzrastima, dok su u ekipnoj konkurenciji Slatinčanke osvojile četiri pehara. Prvo mjesto osvojile su u kategorijama U-15, U-17 i U-20, a u kategoriji U-23 zauzele su 3. mjesto, dok su u seniorkama bile četvrte. U sveukupnom ekipnom poretku, slatinske hrvačice su završile na prvom mjestu ljestvice sa 110,5 bodova, ispred zagrebačkog “Herkula” koji je osvojio 64 boda i “Podravke” iz Koprivnice s 52 boda.

Svoje zadovoljstvo ostvarenim u Bujama, s nama je danas podijelila najbolja slatinska hrvačica, 17-godišnja Veronika Vilk.

-Moja ljubav prema hrvanju rodila se sasvim slučajno. Naime, moj otac svojevremeno se bavio hrvanjem, pa me jednom prilikom odlučio odvesti u dvoranu u kojoj je trenirao. Odmah mi se svidjelo, a s obzirom da me nisu ‘vukli’ drugi sportovi, od starta sam ‘zapela’ za hrvanje. Koliko sam dosad osvojila odličja zapravo je teško reći, jer je riječ o zaista velikom broju. Ona medalja koja se najviše pamti je naravno svjetska bronca, ne samo iz razloga što je riječ o mojoj prvoj medalji na svjetskoj razini, već je to bila i prva osvojena svjetska medalja Hrvatske u hrvanju za žene, što daje dodatnu vrijednost ovom postignuću. Prezadovoljna sam i rezultatom na nedavnom natjecanju u Bujama, a dalje idem korak po korak. Najveći cilj mi je odlazak na Olimpijske igre – rekla je Veronika Vilk, koja je u Bujama osvojila dva prva mjesta i zlatne medalje u konkurenciji U-17 (do 69 kilograma), te u konkurenciji U-20 (do 72 kilograma).

Vrlo uspješna u Bujama bila je i talentirana 16-godišnja Tia Hršak osvojivši prvo mjesto u konkurenciji U-17 (do 61 kilogram), te drugo mjesto u kategoriji U-20 (do 61 kilogram).

-Hrvanjem se bavim već devet godina i zadovoljna sam svojim napretkom. U ovom sportu, koji možda i nije tipičan za žene, susrela sam se i s brojnim predrasudama, ali jednostavno to ignoriram, imam svoj cilj, volim hrvanje i ništa me ne može spriječiti da se bavim ovim sportom. Prošle godine sam bila na Balkanskom prvenstvu treća u kategoriji do 62 kilograma, a državna prvakinja sam više godina za redom. Cilj mi je, kao i Veroniki, jednog dana odlazak na Olimpijske igre, ali i Svjetsko prvenstvo u hrvanju – rekla je Hršak.

More dobrih priča donijelo je i ove godine slatinsko hrvanje. Ponosan na uspjeh hrvačica, kao i svih članova kluba, izrazio je trener Borivoje Kocić, ‘alfa i omega’ HK Slatina.

-Najstariji sam trener u Hrvačkom klubu Slatina, a ovim se sportom bavim dugih 50 godina. Ponosan sam na hrvačice i hrvače, na nove talentirane generacije u našem klubu. I ove djevojčice lijepo napreduju, ostvaruju redovno izvrsne rezultate. U budućnosti se nadamo boljim uvjetima i većem prostoru u kojem bi mogli kvalitetnije trenirati i još više napredovati, a smatram da naši mladi hrvači svojim rezultatima to itekako zaslužuju – zaključio je Kocić i odmah nakon prijema u VPŽ, krenuo s hrvačicama put Poreča gdje će danas sudjelovati na još jednom jakom hrvačkom turniru.

