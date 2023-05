Županijska pročelnica Bunić: Cjelodnevna nastava ne znači da će djeca po cijele dane biti u školi, nastava će im završavati najkasnije do 14 sati

Od iduće jeseni u osnovnim školama Suhopolje, August Cesarec Špišić Bukovica te Ivana Gorana Kovačića u Gornjem Bazju i Zdencima, provodit će se Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan i učinkovit sustav odgoja i obrazovanja“.

Martina Bunić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko-podravske županije, objasnila je o čemu se radi.

– Kroz ovaj eksperimentalni program, na području Virovitičko-podravske županije, uz četiri matične i 16 područnih škola, objedinit ćemo oko 1.000 učenika – kaže Bunić i dodaje kako naziv „cjelodnevna“ ne znači da će djeca cijeli dan biti u školi.

– Naziv cjelodnevna škola, nikako ne znači da će učenici cijeli dan provesti u školi. U programu A1 i A2 učenici u školi ostaju najkasnije do 14.00, moguće i do 13.00 sati, ako škola uspije sve organizirati do tog vremena – kaže pročelnica te ističe da ovaj eksperimentalni program učenicima pruža puno novih mogućnosti.

– Učenici će pritom imati stručnu podršku, dodatno će razvijati svoja znanja i vještine, a svi koji iskažu želju i potrebu za sudjelovanjem u aktivnostima nakon 14.00 sati, u programu B1 i B2, škola će to besplatno organizirati za učenike i njihove roditelje – kaže pročelnica Bunić.

Svaka od škola dobit će i značajna sredstva koja će se uložiti za bolje uvjete obrazovnog procesa.

– Svakoj školi osigurano je po 300.000 eura za potrebnu opremu. Pritom će učenici dobiti bolje uvjete tijekom boravka u školama, prigodu za nova znanja i napredak. Osim toga, učitelji će imati osiguranu satnicu, a za sav dodatan rad, ostvarit će dodatak na plaću do 25 posto – kaže pročelnica i naglašava kako cijeli proces ima puno pozitivnih benefita.

– Cjelodnevna škola nosi puno dobroga za naše učenike i njihove roditelje. Učenici će biti sigurni, unaprijedit će svoje znanje, a sve to za vrijeme dok njihovi roditelji odrađuju svakodnevne poslovne obveze. Vjerujemo da će roditelji prepoznati pozitivne stranu ovog programa koji donosi puno dobroga za sve učenike, odnosno za njihovu djecu – zaključila je Martina Bunić.

(www.icv.hr)