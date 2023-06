Hrvoje Čović i Matej Herent ostvarili povijesni uspjeh s hrvatskom socca reprezentacijom, Nikola Beljan najbolji vratar Svjetskog prvenstva u Essenu

Hrvatska malonogometna reprezentacija osvojila je četvrto mjesto na Socca Svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu te tako ostvarila povijesni uspjeh za hrvatski mali nogomet.

Naši reprezentativci u polufinalu su poraženi od Ukrajine s minalnih 1:0, dok je u utakmici za treće mjesto Meksiko slavio rezultatom 2:0, no treba napomenuti kako u borbi za broncu, zbog suspenzije od strane ISF-a, nisu nastupali Alberto Sinani i Marin Romić.

-Nije išlo. Meksiko je danas bio bolji i zasluženo su uzeli broncu. Mislim da trebamo biti ponosni što smo četvrti u svijetu od 44 reprezentacije koje su nastupale ovdje. Nakon prošlogodišnjeg ispadanja u skupini, znali smo da možemo daleko, potajno smo se tome nadali. Ostaje žal za tim polufinalom, jer smo svi vjerovali da smo zaslužili biti u finalu, ali što je tu je, takav je to sport, ponosni smo na ovaj rezultat i mislim da još nismo ni svjesni što smo napravili – rekao je izbornik hrvatske reprezentacije Željko Ostrman.

-Znali smo da će utakmica s Meksikom biti teška. Igrali smo u skupini protiv njih, imali smo puno šansi koje na kraju nismo iskoristili, lopta jednostavno nije htjela u gol. Čestitam Meksiku, ali mislim da je ovo veliki uspjeh kako za nas, tako i za cijelu hrvatsku socca reprezentaciju. Mislim da na kraju moramo biti svi sretni i ponosni na ovaj rezultat – izjavio je reprezentativac Tomislav Haramustek.

-Bilo je ovo za nas teško prvenstvo. Borili smo se sa ozljedama čitavo vrijeme, ja sam jutros šepao, jedan igrač nam je bio bolestan dva dana, isključili su nam dva igrača u polufinalu. Da nam je netko rekao da ćemo biti četvrti prije prvenstva, potpisali bi odmah vjerojatno jer tu ima stvarno dobrih reprezetnacija i igra se dobar mali nogomet. Mislim da je ovo veliki uspjeh za sve nas – kazao je hrvatski reprezentativac Nebojša Karamarković koji se dotakanuo i fantastične podrške koju su imali na stadionu:

-Atmosfera je cijelo prvenstvo bila fenomenalna. To nas je nosilo do ovog rezultata. Hvala svima koji su došli i koji su nas pratili uživo. Dali su nam puno podrške. To je nogomet. To su naši navijači.

Na fantastičnu atmosferu nisu ostali imuni niti ostali reprezentativci koji su uvijek imali samo riječi hvale za veliku podršku koju su im pružali navijači u Essenu.

-Nevjerojatan je osjećaj igrati pred toliko navijača. Stvarno neopisivno i stvarno hvala svima – za kraj je dodao Haramustek.

Hrvatska je ovim uspjehom izbjegla kvalifikacije za sljedeće Svjetsko prvenstvo, a pomaknut će se i na svjetskoj rang ljestvici. Svjetski prvaci postali su reprezentativci Kazahstana koji su nakon boljeg izvođenja socca penala svladali Ukrajinu s 4:3 (2:2).

Treba naglasiti i kako je najboljim vratarom Socca SP u malom nogometu proglašen Nikola Beljan, koji je istu titulu ponio i prije svega dva i pol mjeseca na EuroCupu u Moldaviji čime je potvrdio da brani sezonu iz snova.

(Socca Croatia)