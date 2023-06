Hrvoje Čović i Matej Herent s hrvatskom socca reprezentacijom plasirali se u polufinale Svjetskog prvenstva u Essenu

Hrvatska socca malonogometna reprezentacija, za koju uspješno igraju Hrvoje Čović iz Voćina i Matej Herent iz Kladara, plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu. Uz veliku podršku navijača s tribina, minimalnim rezultatom od 1:0 slavila je nad reprezentacijom Slovenije te je tako osigurala ulazak među četiri najbolje reprezentacije svijeta.

– Osjećaj je fenomenalan. Ovo je san snova, biti među četiri najboljih u svijetu. Htio bih se zahvaliti ovim sjajnim navijačima koji su nas gurali kada je bilo teško. Čestitke još jednom svim mojim igračima, ponosan sam na njih- kazao je izbornik Željko Ostrman te se osvrnuo na četvrtfinalnu utakmicu:

– Znali smo da će sa Slovenijom biti teško. Imaju odličnu ekipu, pogotovo Sodiča koji naprijed odlično zadržava lopte. U utakmicu smo ušli malo sporije, bili smo impresionirani jer je bio veliki ulog, ali nakon gola koji je došao u pravom trenutku, dogovorili smo se da ćemo još više pojačati obranu i zgusnuti sredinu i mislim da smo drugo poluvrijeme odigrali odlično- rekao je.

Jedini zgoditak na utakmici postigao je Edi Ljubas pred kraj prvog poluvremena, nakon asistencije Tomislava Haramusteka, a u četvrtfinalnom susretu se još jednom istaknuo fenomenalni hrvatski vratar Nikola Beljan.

– Presretan sam radi cijele ekipe. Od početka se držimo svi zajedno. Meni se danas posrećilo da zabijem taj jedini zgoditak, ali za to je zaslužna sigurno cijela ekipa. Zahvaljujem se svim našim navijačima na ogromnoj podršci. Samo kad ih vidimo i čujemo, i kad više ne možemo, oni nas dižu i daju nam snagu da damo zadnji atom snage i da se bacimo na svaku loptu. Hvala im od srca i pozivam sve da na nas dođu podržati i u polufinalu – rekao je Ljubas.

Hrvatska će u polufinalnom susretu igrati protiv Ukrajine koja je u četvrtfinalu nakon raspucavanja socca penala pobijedila prošlogodišnje svjetske prvake, reprezentaciju Brazila.

-Divno je biti među četiri najbolje reprezentacije svijeta, ali nećemo se tu zaustaviti. Dat ćemo sve od sebe i ostaviti srce na terenu da pokušamo ući u to finale i da dođemo do tog zlata. Ova ekipa ima dušu i srce, dišemo kao jedan i to nas krasi – rekao je za kraj kapetan hrvatske socca reprezentacije Josip Haluška.

U drugom polufinalu igrat će bolji iz susreta Meksiko – Grčka i Kazahstan – SAD, a sve polufinalne utakmice, kao i samo finale bit će uživo prenošeni na kanalu Nova Sport koji se nalazi u sklopu platforme Sport Kluba.

(meteoraprodukcija.hr, foto: Marin Sušić)