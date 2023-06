Iza Teniskog kluba Đurđevac bogat sportski vikend: Doznajte rezultate seniora i mladih tenisača

Protekle subote seniorska ekipa Teniskog kluba Đurđevac ugostila je ekipu TK TVIN iz Virovitice. Poražena je ukupnim rezultatom 4-3, ali je ipak osvojila jedan bod.

Na “desetki” u Bjelovaru Jakov Lukanec i Mijo Markovica plasirali su se u brončanu grupu gdje je Jakov bio treći, a Mijo igrao finale. Na “osmici” u Bjelovaru nastupili su Mia Pavec, David Čurić i Karlo Laus.

U nedjelju je Đurđevac bio domaćin turniru iz kalendara Odbora Sjever u kategorijama do 12 i 16 godina. Na turniru je nastupilo 25 djece od Daruvara do Varaždina, no ipak u najvećem broju iz Đurđevca.

Tako je turnir do 12 godina za djevojčice osvojila članica TK Đurđevac Lana Divjačko, a Vida Lazar i Dora Grahovac podijelile su treće mjesto. Kod dječaka najbolji je bio David Fuček, također iz TK Đurđevac, dok su u polufinalima igrali mladi natjecatelji, Mijo Markovica i Jakov Lukanec te tako podijelili treće mjesto.

Nika Rončević je bila najuspješnija u kategoriji juniorki do 16 godina, a Hana Šokec osvojila je visoko treće mjesto.

Na turniru su nastupili i mladi igrači Leonarda Željeznjak, Patrik Patačko, Luka Širec, Lovro Radojica, Fran Aleksa, Aleksandar i Andrej Bartovčak, Franka Širec, Viktorija Čurić, Tia Sabočanec, Jakov Pavec te Dominik Šamarija.

Na turniru iz HTS kalendara do 12 godina odigranom ovaj vikend u Jastrebarskom, Adam Markovica je nakon uvjerljivo odrađene grupne faze turnira zaustavljen u polufinalu te tako osvojio visoko treće mjesto.

(djurdjevac.hr)