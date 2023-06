Jedini takav u Hrvatskoj: Ponovno potpisan “Virovitički model”, sporazum o sufinanciranju rada Veleučilišta u Virovitici

Već punih 14 godina traje “Virovitički model” sufinanciranja rada Veleučilišta u Virovitici. Jedini je to takav model i primjer sinergije u Hrvatskoj, prema kojemu Virovitičko-podravska županija, te svi gradovi i općine s područja županije izdvajaju iz vlastitog proračuna sredstva za Veleučilište u Virovitici.

Tim povodom, u prostorijama Veleučilišta, danas (ponedjeljak) je održana svečanost potpisivanja sporazuma kojim se nastavlja provođenje ovog hvalevrijednog modela.

Potpisivanju sporazuma nazočili su: saborski zastupnik Josip Đakić, saborska zastupnica i članica Upravnog vijeća Veleučilišta u Virovitici Vesna Bedeković, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić, načelnici općina s područja Virovitičko-podravske županije, prodekanica za nastavu Irena Bosnić, kao i prodekan za razvoj, Rikard Bakan.

Na samom početku sve okupljene, pozdravio je dekan virovitičkog Veleučilišta Dejan Tubić naglasivši kako je riječ o jedinstvenom modelu u Hrvatskoj koji funkcionira već 14 godina, a ove godine ukupni iznos sufinanciranja potpisnika iznosi 34 tisuće eura.

-Virovitički model sufinanciranja rada jednog javnog Veleučilišta je jedinstven u Republici Hrvatskoj. Iznosi financiranja raspoređeni su od 300 eura pa sve do 7 tisuća eura, ovisno o mogućnostima Županije, gradova i općina. Želim istaknuti da su upravo ta sredstva isključivo namijenjena za unaprjeđenje ljudskih kadrova, profesora i asistenata našeg Veleučilišta kroz razna stručna usavršavanja, znanstvene i stručne interese mojih suradnika, ali ono najbitnije je stopostotno financiranje poslijediplomskih doktorskih studija. Danas na Veleučilištu imamo sedam doktora znanosti, imamo i sedam polaznika koji su pri samom završetku. Upravo ćemo s ovim sredstvima početkom listopada raspisati natječaj za čak četiri stopostotne stipendije za polaznike poslijediplomskih doktorskih studija i za područja društvenih, tehničkih, prirodnih i humanističkih znanosti – naglasio je dekan Tubić.

Zadovoljstvo općenitim radom Veleučilišta tom je prigodom iskazao i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.

– Ovim modelom, koji je jedinstven u Republici Hrvatskoj, stvaramo kontinuitet i dodatno podižemo razinu kvalitete ovog Veleučilišta. Podaci o radu istog govore sasvim dovoljno. Kada uzmemo sve podatke od dana osnivanja do danas, podatke o broju visokoobrazovanih ljudi na području županije, broju studenata, te ljudi koji su prošli kroz ovo Veleučilište, rezultati govore da je osnivanje današnjeg Veleučilišta bio jedan od najboljih poteza koji smo napravili. Naše Veleučilište prati globalne trendove, izuzetno sam ponosan i sretan zbog odlične suradnje koju imamo. Imamo strategiju, znamo što hoćemo, znamo sve naše prednosti, slabosti i nedostatke i upravo te naše slabosti želimo pretvoriti u prednosti i to je ono na čemu radimo, a to je moguće ostvariti samo uz ovakvu sinergiju kakvu imamo – rekao je gradonačelnik Kirin.

Da “Virovitički model” nije samo model financiranja, već i model ulaganja u mlade i znanost, potvrdio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

– Na ovaj način, osim financijskih sredstava koje izdvajamo, pokazujemo i jedno veliko zajedništvo. Dokazujemo da nam je stalo do obrazovanja u našoj županiji, što se na kraju i vidi kroz broj studenata, ali i onih kojih su diplomirali ovdje svih ovih godina. Mislim da je ovo odličan model i odlična sinergija lokalne i regionalne samouprave. Rezultati rada su itekako vidljivi. Veleučilište školuje kadrove koji su spremni za tržište rada, prati i osluškuje potrebe istog, kao i potrebe gospodarstva. Drago mi je da je to tako, da će tako biti i dalje, a Županija osim ovog sporazuma sufinancira i rad studentskog restorana. Uz ovo povećanje energenata, cijena namirnica i povećanje plaća, cjenik studenskog menija se nije mijenjao – istaknuo je župan Andrović.

U vremenu kada se svjetsko i hrvatsko gospodarstvo susreće s velikim izazovima, do izražaja još više dolazi važnost kontinuiranog ulaganja u visoko obrazovanje, istaknula je saborska zastupnica Vesna Bedeković.

– Veleučilište u Virovitici mladima omogućava razvoj kvalitetnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za uključivanje u tržište rada, a za njegovo osnivanje bilo je potrebno puno hrabrosti, volje i upornosti. Taj put bio je trnovit, no upornost, stalni rad i pomoć svih koji su prepoznali da je visoko obrazovanje u našoj županiji kruna obrazovanja i da bez znanja nema napretka, doveo nas je danas ovdje – rekla je saborska zastupnica Vesna Bedeković.

Jedan od ciljeva bio je i povećati broj visokoobrazovanih ljudi na području Virovitičko-podravske županije, rekao je saborski zastupnik Josip Đakić.

– Taj cilj je ostvaren i danas, u postotcima, vrlo visok. Ugovori koji se danas potpisuju i sredstva koja se izdvajaju itekako imaju smisla. Virovitički model sasvim sigurno doprinosi gospodarskom napretku Virovitičko-podravske županije, koja, isto tako, ima svoj strateški plan i ciljeve koje treba postići, a da bi ih postigli moramo imati i visokoobrazovane ljude i upravo zbog tog je ovaj model od iznimne važnosti – rekao je saborski zastupnik Đakić.

Uz gradove i Županiju, sufinanciranje rada Veleučilišta u Virovitici podupiru i općine s područja VPŽ.

-Mislim da je ovo izvrstan model, pogotovo nakon što smo upoznati s planom razvoja Veleučilišta u Virovitici. Smatram da je to snažan kotač zamašnjak naše županije obzirom da na čelu s dekanom Tubićem i svim njegovim suradnicima imamo izvrsnu suradnju. Vjerujem, isto tako, da će nam Veleučilište u budućnosti biti velika podrška u raznim projektima koje imamo u planu, pogotovo na one koji se odnose na prekograničnu suradnju i zbog toga vjerujem da će ova suradnja, koja je do sada bila odlična, poprimiti još neku veću dimenziju i da će biti na obostranu korist – zaključio je načelnik općine Sopje Berislav Androš.

Izazove s kojima se svakodnevno susreću, planove, kao i uspješnost rada Veleučilišta u Virovitici u proteklom periodu, na samom kraju zanimljivom prezentacijom približio je prodekan za poslovanje i financije Veleučilišta Damir Ribić, naglasivši kako VUV trenutno broji 36 zaposlenika, 400 studenata, četiri preddiplomska i dva diplomska studija.

(www.icv.hr, ts, foto: K. Toplak)