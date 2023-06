Klimatološki prijelaz iz proljeća u ljeto donio promjenjivo vrijeme: Evo kolike će biti temperature narednih dana

Klimatološki smo zakoračili u ljeto, ali vrijeme ipak ne pokazuje ljetna vremenska obilježja na koja smo navikli posljednjih godina.

Evo i nekih klimatoloških podataka za Viroviticu:

Apsolutni maksimum temperature za lipanj na području Virovitice imali smo 27. lipnja 1965. godine, tada “paklenih” 39,2°C.

Apsolutni minimum temperature za lipanj na području Virovitice imali smo 02. lipnja 1977. godine – “ledenih” 0,9°C.

Najsušniji lipanj smo imali 2015. godine kada je palo 35 mm oborine.

Najkišovitiji smo lipanj imali 2010. godine kada je palo 242.4 mm oborine. Višegodišnji prosjek oborina tijekom šestog mjeseca godine je 96.8 mm, a prosječno tijekom lipnja imamo 15 toplih i četiri vruća dana.

U protekla 24 sata na području Virovitičko-podravske županije bilo je izraženijih grmljavinskih pljuskova koji su ponegdje uzrokovali i urbane bujične poplave. Sopje je mjerilo 7.3 mm oborine, Slatina 14 mm, Voćin 30.1 mm (nije službeni podatak), Virovitica 41 mm, Orahovica 76.5 mm (nije službeni podatak). Od početka mjeseca do danas na području VPŽ palo je između 50 i 100 mm oborine.

Što možemo očekivati od vremena u nastavku tjedna?

Pred nama je kratkotrajno zatišje s oborinama. Ponedjeljak je obilježilo suho i stabilno vrijeme. Tijekom utorka očekujemo slične vremenske uvjete. Temperature zraka bez znatnije promjene. Nove oborine u obliku pljuskova ponegdje praćenih i grmljavinom najnoviji numerički prognostički izračuni su “odbacili”, što ne znači da se sutra neće nestabilnosti vratiti u meteorološki scenarij. Upravo zbog toga preostaje nam pratiti izračune do četvrtka kada ćemo znati što će na kraju biti od vremena u dane vikenda.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od 11°C do 16°C. Najviše dnevne od 21°C do 26°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren pretežno sjevernih smjerova. UV – indeks umjeren i visok.

