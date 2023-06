Košarkašice ŽKK Virovitice najuspješniju sezonu završile s dvije velike pobjede u Zagrebu

Na poziv Ženskog košarkaškog kluba Trešnjevka 2009 košrakašice ŽKK Virovitice uputile su se u Zagreb da odigraju dvije utakmice mladih dobnih kategorija. Na put su krenule ekipe do 12, odnosno 14 godina starosti, prije svega počašćeni pozivom najboljeg kluba u Hrvatskoj u mladim dobnim kategorijama, sa željom da se predstave u što boljem svjetlu.

Utakmice su u odigrane u poznatoj “Kutiji šibica”, inače domu ŽKK Trešnjevke 2009. Na parket su prvo izašle djevojke do 12 godina starosti. Početak je pripao “trešnjama” koje su prema očekivanjima otvorile susret prednošću od šest koševa razlike. Nakon uvodne dominacije utakmica je ipak do poluvremena ušla u egal i kada se očekivalo da će u drugom dijelu djevojke iz Zagreba ubaciti u brzinu više, to se nije dogodilo. Odličnom igrom prije svega u obrani Virovitičanke su gotovo “zaključale” svoj koš te utakmicu do kraja održale u neizvjesnosti. Sredinom posljednje čevrtine ponovno su preuzele vodstvo koje nisu do kraja ispustile te je pobjeda neočekivano “otputovala” u Viroviticu.

Nakon iznenađujuće pobjede u prvoj utakmici, uslijedila je utakmica pretkadetkinja u kojoj se očekivala lijepa košarka jer su djevojke koje su nastupile redovite sudionice poluzavršnica i završnica nacionalnih prvenstava. Početak je pripao ekipi Trešnjevke koja je u prvih pet minuta potpuno izdominirala Virovitičanke te povela 11:3. Nakon minute odmora Virovitičanke su se sabrale i prvo uspostavile ravnotežu na terenu, a onda se iz minute u minutu počele primicati domaćim igračicama da bi serijom 8:0 prešle u zasluženo vodstvo. Tada je opet uslijedila serija Zagrepčanki do izjednačenja 32:32 pred kraj treće četvrtine. Do kraja četvrtine Virovitičanke su opet preuzele blago vodstvo da bi se početkom posljednje četvrtine odvojile na osam koševa razlike što su zadržale do samog kraja utakmice.

Strateg Virovitičanki Robert Fritz nije krio zadovoljstvo pokazanim u Zagrebu.

-Naše košarkašice su u obje kategorije pružile odličnu igru koja nam daje za pravo da konstatiramo da u klubu radimo dobar posao na svim razinama. Rezulat nije bio u prvom planu no ono što smo prikazali doista veseli. U obje utakmice odigrali smo jako dobro, osobito u obrani gdje su izvrsno odigrale sve igračice. Ponosan sam jer su sve koje su igrale dale svoj maksimum no uz to smo odigrali i nekoliko prelijepih akcija u napadu koje su izmamile pljesak svih prisutnih u dvorani. Ovo je sigurno dobar znak pred predstojeću sezonu u kojoj se nadamo premijernom nastupu u Prvoj predkadetskoj ligi što ni bio izuzetan iskorak za naš klub – rekao je Fritz.

Iz tabora domaćih također su izrazili zadovoljstvo odigranim utakmicama uz napomenu da je proteklih par mjeseci pristiglo dosta novih djevojaka iz drugih klubova te se djevojke još nisu do kraja uigrale.

Ovim velikim pobjedama Virovitičanke su okrunile najbolju sezonu u svojoj povijesti u kojoj su osvojile četvrto mjesto u međunarodnoj LWB ligi, igrale na poluzavršnici Prvenstva Hrvatske te osvojile dvije titule prvakinja Regije Sjever kao i medalje u svim kategorijama u kojima su nastupile na prvenstvima Regije.

U-12

ŽKK Virovitica – ŽKK Trešnjevka 2009 45:42

ŽKK Virovitica: Iva Knežević, Iva Marošević, Klara Švarbić, Mia Milković, Katarina Kanjka, Olja Radulović, Lavinia Subota, Viktorija Maljak, Patricija Gagulić i Anja Zorić.

U-14

ŽKK Virovitica – ŽKK Trešnjevka 2009 51:43

ŽKK Virovitica: Monika Požežanac Sabolić, Alisa Lovreković, Nika Gverić, Margareta Cenger, Ena Salajić, Tena Tolušić, Dorotea Blažičević, Lorena Kanižaj, Iva Knežević i Iva Marošević.

(ŽKK Virovitica)