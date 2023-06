Lijepa obiteljska priča u srcu Parka prirode Papuk: Očevi i njihova djeca četvrtu godinu zajedno kampiraju

Četvrtu godinu nekolicina očeva iz Orahovice za svoju djecu organiziraju druženje i izlet u prirodu. Ove godine odredište je bio Kamp Duboka Parka prirode Papuk.

– Prije četiri godine smo nas par očeva došli na ovu ideju da pokupimo svoju djecu i odvedemo ih na kampiranje. Nama je to punjenje baterija, opuštanje i uživanje, a naše supruge i majke smo ostavili da imaju onih ”svojih 5 minuta” – zaslužile su. Ove godine smo u kampu Duboka, ovdje je doista odlično, svi uživamo u prirodi i ponuđenim adrenalinskim sadržajima – započeo je priču jedan od očeva inicijatora Siniša Ličinić.

Uz njega u ovoj priči sudjeluju još četiri oca Saša Ličinić, Dani Masri, Sanjin Obradović i Boris Sobodić.

– Sve četiri godine priče su posebne, svaka ima svoju ljepotu i pokazalo da su ovakvi izleti pun pogodak posebno za djecu, ali i za nas očeve. Ima nas 5 očeva s djecom i puno govori jedan kratak video koji smo snimili u kojem kolega Siniša pita djecu, tko je za da ostanemo dan duže i svi su podizali ruke. Svake godine kada krenemo na kampiranje odredimo koliko ćemo dana biti i uvijek to bude dan-dva duže. Možemo ovo nazvati ”S prirodom do zdravlja” jer nema ljepše prirode i čišćeg zraka nego u srcu Parka prirode Papuk – rekao je Sobodić. Tako je ove godine plan ostati do subote, no do kada će točno očevi i djeca uživati u Dubokoj, još nije poznato.

(www.icv.hr, vg; foto: ustupljene fotografije)