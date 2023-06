Nagrade osječkim najboljim osmašima i osmašicama: Marko Slivka NAJOSMAŠ 2023 prema izboru čitatelja Glasa Slavonije

Dvadesetu godinu zaredom održan je projekt Glasa Slavonije i poslovnih partnera pod nazivom “Osječki osmaši 2022./2023.” u sklopu kojeg su u petak, 16. lipnja dodijeljene nagrade najboljim učenicima.

Prema izboru čitatelja lista “NAJOSMAŠ 2023.” postao je Marko Slivka iz 8.b razreda OŠ Vijenac, koji je osvojio prijenosno računalo. Marka zanimaju informatika, fizika i matematika, dugi niz godina bavio se gimnastikom, a trenutno trenira nogomet u klubu NK Olimpija.

Uz predstavnike poslovnih partnera i djelatnike Glasa Slavonije, svečanoj dodjeli nagrada nazočili su zamjenik župana Josip Miletić, i predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka Tihomir Florijančić.

– Lijepo je svjedočiti uspjehu vrijednih osječkih osmaša u trenutku kad završavaju s jednim poglavljem života, a otvaraju drugo. Pred njima su sada upisi u srednju školu, a sve ono što su do sada postigli treba im biti poticaj za naredno razdoblje, u kojem će, siguran sam, nastaviti vrijedno raditi na ostvarenju svojih snova i ciljeva – kazao je Miletić i dodao da će im Osječko-baranjska županija biti podrška na tom putu.

-Ovo vam je nagrada za dosadašnji rad, no neka vam bude i poticaj za budući, jer Grad Osijek stipendira najbolje srednjoškolce, a one najbolje od najboljih nagrađuje polaganjem vozačkog ispita kao jedini grad u Hrvatskoj. Pozivam vas da budete dobri kao što ste bili do sada, jer trud se zaista uvijek isplati, a mudrost i znanje najjače su oružje kojim možete promijeniti svijet. Zahvaljujem i vama roditeljima te učiteljima, jer bez vas ne bi bilo ni ove marljive djece – poručio je Florijančić.

Zamjenik glavnog urednika Glasa Slavonije Mario Mihaljević naglasio je kako se nada da će prilog “Osječki osmaši” učenicima ostati kao trajni podsjetnik na prva prijateljstva, ljubavi i lijepe školske dane.

– Škole su više od udžbenika i učionica, one nas spajaju i povezuju, a iako su današnji osmaši završili jedan dio svog školovanja, pred njima je novo razdoblje u kojem će stvarati prijateljstva i uspomene za cijeli život. U ime svih kolega iz Glasa Slavonije čestitam svim dobitnicima nagrada – zaključio je Mihaljević.

Uz prvonagrađenog Marka, dobitnici nagrada, od 2. do 19. mjesta su: Katja Perković (OŠ F. K. Frankopana), koja je nagrađena biciklom, darom Adriatic osiguranja, dok je Sara Bajus (OŠ Jagode Truhelke) od tvrtke Bijelić d.o.o. na dar dobila mobitel. Lucija Zelić (OŠ “Retfala”) i Marko Jukić (OŠ Franje Krežme) nagrađeni su od strane Pučkog otvorenog učilišta Osijek tečajem engleskog jezika. Arsen Slovaček (OŠ Antuna Mihanovića) dobio je od Antikvarijata Libar poklon-bon za komplet knjiga, a Nikolina Horvatović (OŠ “Cvjetno”) i Ivona Hržica (OŠ “Antunovac”) ručne satove Urara Živković. Juraj Vučković (OŠ “Cvjetno”), Petra Roguljić (OŠ “Ernestinovo”) i Dunja Vuzem (OŠ F. K. Frankopana) nagrađeni su poklon-bonovima dućana Silver For You. Viktorija Boris (OŠ Ljudevita Gaja) na dar je dobila srebrenjak Tetragram projekta, a Luka Jurić (OŠ “Višnjevac”) i Ivan Rakovac (OŠ Svete Ane) godišnje članarine Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Lorena Rimac (OŠ F. K. Frankopana) nagrađena je poklon-bonom Moss Arta, a Franka Filaković (OŠ Ivana Filipovića), Lucija Ćurak (OŠ Augusta Šenoe), Fran Seligman (OŠ Tina Ujevića), Niko Mikloš (OŠ “Mladost”) i Anja Janković (OŠ Svete Ane) poklon-paketima Kandita.

