Pod utjecajem alkohola, bježao s mjesta nesreće i od policije: S 3,59 promila u krvi autom se zabio u agregat na benzinskoj postaji

Čak 30 vozača od kojih 18 osobnog automobila, 4 vozača bicikla, 6 električnog romobila te 2 vozača teretnog automobila,zatečena su pod utjecajem alkohola u nadzoru prometa od 2. do 4. lipnja, na području PU osječko-baranjske.

Najveća prisutnost alkohola utvrđena je jučer u 16 sati u Viljevu, kada je nadzoru prometa zaustavljen 57-godišnji biciklist iz Viljeva kojem je alkotestiranjem utvrđena prisutnost od 2,14 promila alkohola u krvi.

U Čepinu se u petak oko 11,20 sati dogodila prometna nesreća u kojoj je 52- godišnjak iz Čepina osobnim automobilom i uslijed neprilagođene brzine udario u agregat na benzinskoj postaji. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost od 3,59 promila alkohola u krvi, pa je vozač smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

U Velimirovcu se 3. lipnja oko 16,43 sati dogodila prometna nesreća u kojoj se 68-godišnji vozač automobila iz Velimirovca nije zaustavio ispred pružnog prijelaza te je udario u polubranik koji se počeo spuštati. Vozač je potom napustio mjesto prometne nesreće te je naknadno pronađen. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost alkohola od 0,81 promila alkohola u krvi

U Osijeku je 3. lipnja oko 20,50 sati u nadzoru prometa zatečen 20-godišnak iz Osijeka, koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je rješenjem određeno da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine zbog prikupljenih devet bodova, te se nije zaustavio na znak policijskog službenika. Vozač je uhićen te doveden na sud koji mu je produžio zadržavanje na 13 dana. Kako je unazad 3 godine 3 puta pravomoćno presuđen za upravljanje motornim vozilima prije stjecanja prava na upravljanje od istoga je privremeno oduzeto vozilo sa kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju.

Prijeti mu novčana kazna u iznosu do 3.570 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 3 boda.

U navedenom razdoblju osim alkohola evidentirano je još 234 prekršaja od kojih 65 prekršaja prekoračenja brzine, 44 nekorištenja sigurnosnog pojasa, devet nepropisnog korištenja mobitela, jedno upravljanje prije stjecanja prava, dva upravljanja pod zabranom, 25 upravljanja neregistriranim vozilom i 88 ostalih prekršaja.

Na području Policijske uprave osječko-baranjske su još 4. lipnja od 12 do 18 sati provedene pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja električnih romobila, bicikla, mopeda i motocikla. Ukupno je utvrđeno 38 prekršaja, od kojih 3 alkohola, 7 prekoračenja brzine, 1 nepropisno parkiranje, 6 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 1 nepropisno korištenje mobitela, 13 nenošenja kacige (2 vozača mopeda i 11 vozača električnog romobila) i 8 ostalih prekršaja.

(www.icv.hr, tj)