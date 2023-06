Policija objavila detalje: 20-godišnji vozač u nesreći teško ozlijeđen, 17-godišnji putnik zadobio lakše tjelesne ozljede

Na cesti između Suhopolja i Jugovog Polja u subotu u noći, nešto prije 1 sat, dogodila se prometna nesreća u kojoj je 20-godišnji vozač teško, a njegov 17-godišnji putnik lakše ozlijeđen.

Kako je izvijestila PU virovitičko-podravska, riječ je o najtežoj prometnoj nesreći prošlog tjedna.

– Do prometne nesreće je došlo kada je mladi vozač osobnog automobila, upravljajući vozilom neprilagođenom brzinom uvjetima na cesti, na izlasku iz zavoja izgubio nadzor nad vozilom, uslijed čega je došlo do zanošenja vozila i bočnog slijetanja preko bankine na oranicu, kojom prilikom je došlo do višestrukog bočnog i uzdužnog prevrtanja vozila – stoji u policijskom izvješću.

Vozilo je ostalo na krovu te je vozač ostao zarobljen u njemu. Brzom intervencijom vatrogasaca DVD-a Suhopolje i djelatnika Hitne medicinske pomoći, izvučen je iz vozila te mu je pružena liječnička pomoć.

(www.icv.hr)