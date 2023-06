Ponajbolje graševina svijeta u Osijeku: Najbolja zrela graševina je iločka, dok je kutjevačka Koria iz 2018. godine najbolja jantarska graševina na svijetu

Manifestacija GO GROW, koja spaja međunarodni GROW du Monde i već tradicionalnu konferenciju GO (Graševina Osijek) održava se na istoku Hrvatske od 13. do 17. lipnja.

GROW du Monde je projekt afirmacije graševine na međunarodnoj vinskoj sceni i u specijaliziranim medijima širom svijeta, koji iz godine u godinu ‘putuje’ po ključnim zemljama proizvođačima graševine.

Prvo hrvatsko domaćinstvo GO GROW u partnerstvu podržava Osječko-baranjska, Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Vukovarsko- srijemska županija sa svojim turističkim zajednicama, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Udruga Graševina Croatica kao i gradovi Kutjevo, Orahovica, Osijek i Ilok, Udruga vinogradara Baranje Zmajevac, Udruga Kutjevačkih vinara i Vinart.

Nakon posjeta feričanačkom vinogradu, manifestacija se nastavila u petak, 16. lipnja u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije i to panelima o tržišnom pozicioniranju graševine te na temu Hrvatska – zemlja vina i turizma. Zaključak panela dala je Darja Sokolić, ravnateljica HAPIH-a istaknuvši nužnost sustavnog rada na promjeni percepcije graševine, kroz mogućnosti koje nudi kao sorta.

– Ovog smo tjedna intenzivno radili na upisivanju graševine, kraljice vinskih sorata kontinentalne Hrvatske, na svjetsku vinsku kartu. Naših pet slavonskih županija postalo je tako top destinacija svjetskim vinskim znalcima, ocjenjivačima, istaknutim novinarima i sommelierima – rekla je Darja Sokolić, ravnateljica Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Od 12. do 17. lipnja istok Hrvatske je domaćin međunarodne manifestacije GO GROW čiji su sudionici do sada posjetili Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku i danas Osječko-baranjsku županiju.

– Graševina je sorta koja nije dovoljno prepoznata i brendirana te marketinški promovirana, ne samo u Hrvatskoj, već i svijetu. Upravo su ovakve manifestacije način da to promijenimo, a kroz suradnju pet slavonskih županija, HAPIH-a i turističkih zajednica radimo na prepoznavanju graševine kao kvalitetne vinske sorte diljem svijeta – rekao je Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije.

Uz pet slavonskih županija, manifestaciju su podržale i brojne institucije uz pokroviteljstva Ministarstva turizma i sporta i Ministarstva poljoprivrede.

– Hrvatska gospodarska komora je suorganizator ove manifestacije jer držimo da je graševina strateška sorta, ne samo Podunavlja i Slavonije, već i cijele Hrvatske. Više od 40posto vina koje ide u promet u Hrvatskoj je graševina, oko 25 posto nasadnih površina je pod graševinom, a također i 2/3 hrvatskog izvoza čini upravo graševina – rekao je Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK.

– Ministarstvo poljoprivrede kroz nacionalni program za vino, tzv. Vinsku omotnicu snažno podupire vinogradarstvo i vinarstvo, a također financiramo rad regionalnih organizacija koje su ustrojene nakon donošenja Zakona o vinu. Drago mi je da sam danas na manifestaciji posvećenoj graševini, budući je to sorta koja ima odličan omjer kvalitete i cijene – istaknula je Sandra Zokić, ravnateljica Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište u Ministarstvu poljoprivrede.

Manifestacija GO GROW nastala je kao spoj GROW du Monde – ocjenjivanja graševine na svjetskoj razini i konferencije o vinu GO Graševina, a ideju o brandiranju graševine kroz posebno natjecanje posvećeno samo ovoj sorti pokrenuo je trojac vinskih novinara iz Hrvatske, Srbije i Mađarske.

– Iako je graševina najzastupljenija sorta u Hrvatskoj, malo ljudi izvan zemalja koje ju proizvode, ju zapravo poznaje. Što se kvalitete tiče, ona je izrazito visoka u Hrvatskoj, zbog čega je izvozni potencijal graševine velik, s obzirom da pruža prihvatljiv omjer cijene i kvalitete. Trebamo afirmirati graševinu na željenim tržištima te je potrebna konstantna edukacija i upoznavanje publike sa specifičnostima sorte – rekao je Saša Špiranec, suosnivač Grow du Mondea, pojašnjavajući kako su zemlje koje su najveći potrošači vina, a najmanji proizvođači – zemlje Beneluxa, potom zemlje sjeverne Europe, Velika Britanija i Švicarska.

– Dojmovi s istoka Hrvatske su izvrsni. Nalazimo se u centru graševine i jako mi je drago da je GROW du Monde organiziran baš ovdje. Želja nam je poslati poruku o kvaliteti i potencijalu sorte koja je dugo bila podcijenjena, zbog čega smo i pokrenuli GROW du Monde nastojeći promijeniti percepciju vinske javnosti i potrošača, ne samo na lokalnim tržištima, već globalno – rekao je Igor Luković, suosnivač GROW de Monde iz Srbije.

– Iza nas je nekoliko izuzetno uspješnih dana u slavonskim vinogorjima tijekom kojih smo sudjelovali u odličnim radionicama i prezentacijama u vinskim podrumima. Smatram da je graševina tijekom ocjenjivanja pokazala svoje kvalitete i raznolikost, a bilo je i dosta iznenađenja – rekao je Zoltan Gyorffy, suosnivač GROW du Monde iz Mađarske.

Iznenađenje je kažu ocjenjivači, bila češka graševina koja je i proglašena šampionom ovogodišnjeg GROW de Mondea. U kategoriji desertnih vina najbolja je bila austrijska graševina Sattlerhof, a graševina Iločkih podruma iz 2008. godine proglašena je najboljom zrelom graševinom. Mlada graševina koja je oduševila ocjenjivače iz 17 zemalja svijeta dolazi iz češke vinarije Bzenec i ujedno je šampion ovog natjecanja. U kategoriji jantarna graševina ove je godine briljiralo još jedno hrvatsko vino – Graševina Koria iz 2018. godine vinarije Kutjevo. Najbolju pjenušavu graševinu Dina Brut 2020 ove je godine predstavila vinarija Vinum iz Srbije.

Nakon svečanog proglašenja pobjednika za sve posjetitelje Gospodarskog centra OBŽ organizirano je promenadno kušanje ocijenjenih vina, a sudionici konferencije posjet Osječko-baranjskoj županiji nastavljaju u Baranji. Danas će se nakon Erduta upoznati i s vinima Vukovarsko-srijemske županije.

Ovakva događanja pridonose brendiranju Slavonije kao eno i gastro destinacije te podižu vidljivost istoka Hrvatske kao turističke destinacije. Ako je suditi prema dojmovima sudionika konferencije GO GROW, vinskim novinarima, blogerima, enolozima i sommelierima, glas graševine daleko će se čuti.

(www.icv.hr, tj, foto: T. Jovanović, OBŽ)