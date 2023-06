Predstavljen program i nosač zvuka povodom 30. Glazbenog festivala Pjesme Podravine i Podravlja

Danas (petak) je u Knjižnici i čitaonici Pitomača održana konferenciju za medije te promocija CD-a povodom 30. Glazbenog festivala Pjesme Podravine i Podravlja Pitomača 2023., koji će se održati 16. i 18. lipnja. Na početku se prisutnima obratio direktor festivala Rajko Stilinović koji je istaknuo vraćanje festivala u program proslave Dana općine Pitomača.

– Slaveći blagdan Svetog Vida prvo što smo napravili je to da smo festival vratili u njegov prirodni termin. Zbog pandemije koja nas je zadesila morali smo to nekako pomaknuti krajem ljeta prošle godine, no ove godine smo ga vratili u njegovo prirodno izdanje, a drugom večeri festivala i zaključiti ćemo proslavu Dane općine. Ono što je karakteristično za naš festival je da se svira u različitim postavama tamburaških sastava, sve se pjeva i svira uživo i ono što smo započeli prije 30 godina ima smisla. Vjerujem da će naraštaji koji budu iza nas u tome naći nadahnuće da nastave naš rad– rekao je Stilinović.

U sklopu ovogodišnjeg 30. izdanja festivala izdana su dva nosača zvuka. Prvi nosač zvuka je tradicionalni nosač zvuka s 21 novom pjesmom koje će biti izvođene na drugoj večeri pitomačkog festivala, dok je drugi nosač zvuka pod nazivom “Naše pjesme našem zavičaju” posvećen petorici pitomačkih autora koji su svojim stihovima obilježili festival Pjesme Podravine i Podravlja.

– Danas se održava prva večer, autorska večer Vladimira Smiljanića, čime zaokružujemo ciklus autorskih večeri kao revijalnih večeri festivala. Ove godine izdali smo dvostruki nosač zvuka kao poklon našem pitomačkom festivalu, a da bi nosač zvuka imao smisao dogovor je pao na petoricu autora koji su obilježili pitomački festival svojim stihovima, a svi su Pitomačani. Naime, petorica autora, a to su Drago Britvić, Marijan Jergović, Siniša Leopold, Vladimir Smiljanić i ja, na našem smo festivalu ostvarili preko 50 pjesama i pripala nam je ta privilegija da imamo svoje autorske večeri– rekao je Stilinović te dodao kako će nakon prve večeri festivala, na Trgu kralja Tomislava, ovu glazbenu večer svojim koncertom u centru Pitomače uveličati Jacques Houdek.

Konferenciji je nazočio i Darko Dervišević urednik nosača zvuka i glazbeni urednik iz Croatia Recordsa.

– Ove godine Pitomača se potrudila da ima dva nosača zvuka i ovo izdanje “Naše pjesme našem zavičaju” sukus su ovih 30 godina gdje se ovih pet spomenutih autora jako dobro iskazalo. Meni kao uredniku nije bilo teško odabrati i napraviti uži izbor što staviti na nosač zvuka. Tu su svi bitni izvođači od Kiće Slabinca, Stjepana Jeršeka Štefa, Đenke Kulin, tamburaških sastava i mnogih drugih i mislim da je to hvale vrijedno izdanje. Na drugom tradicionalnom festivalom nosaču zvuka novih pjesama radi se o eminentnim izvođačima koji su pomno odabrani od komisije. Vjerujem da će svatko tko će slušati ove nosače zvuka uživati u ovogodišnjim izdanjima. Ovogodišnji program proslave Dana općine je izuzetno bogat i sadržajan i mislim da će posjetitelji uživati– rekao je Darko.

Prva revijalna večer jubilarnog 30. izdanja glazbenog festivala Pjesme Podravine i Podravlja Pitomača 2023., posvećena autoru Vladimiru Smiljaniću, održava se danas (petak), a započela je u 20 sati u Centru za kulturu “Drago Britvić”.

Na festivalu će biti izvedeno 27 poznatih autorskih pjesama, a izvodit će ih Željko Sesvečan, Tajna, Stjepan Jeršek Štef, Podravski mužikaši, Madone, Boris Ćiro Gašparac, Dragan Vlajnić, Šima Jovanovac, Krešo Kovačević, Jacques Houdek i sam Vladimir Smiljanić. Druga večer – “Večer novih pjesama”, održati u nedjelju 18. lipnja s početkom u 20:15 sati u Sportskoj dvorani OŠ Petra Preradovića Pitomača na kojoj će biti izvedeno 21

nova skladba, a koje će izvoditi Laura i Krešimir Kovačević, Etno duo Goga i Željko, Viktorija Kulišić Đenka, Bojan Jambošić, Dražen Žanko, Podravski mužikaši, ŽVS Kajde i drugi.

Osim navedenih skladbi, na Večeri novih pjesama bit će kazivani stihovi “Kmica senica” i “Da mi ne štreka” koji od strane pozvanih skladatelja nisu uglazbljeni u zadanom roku, te ulaze u krug tekstova za uglazbljivanje za sljedeću godinu. Glazbeni festival Pjesme Podravine i Podravlja ove godine će se snimati te će prva revijalna večer biti emitirana na CMC kanalu, dok će druga večer, “Večer novih pjesma” biti emitirana tradicionalno na HRT-u.

I ove godine organizaciju festivala “Pjesme Podravine i Podravlja” potpisuju Udruga Glazbeni festival Pjesme Podravine i Podravlja Pitomača uz pokroviteljstvo predsjednika Hrvatskog sabora, Virovitičko-podravske županije i Općine Pitomača.

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan, Foto Begović)