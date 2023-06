Rukometaši Viro Virovitice U-11 brončani na državnoj završnici: Juraj Kukić najbolje lijevo krilo, Gabrijel Mandić proglašen najboljim obrambenim igračem

Nakon selekcije U-15 proteklog tjedna, još jedna brončana medalja dolazi u Viroviticu. Na državnoj završnici u Poreču selekcija U–11 Viro Virovitice danas (ponedjeljak) je osvojila broncu.

U grupi B mali rukometaši iz Virovitice povezali su četiri pobjede. Redom su svladali Ivanić Grad 13:11, Čakovec 25:13, Hrvatski Dragovoljac iz Dugog Rata 15:10 i Poreč 17:15. Osvajanjem prvog mjesta u skupini direktno su se plasirali u četvrtfinale, gdje su nadjačali Đakovo rezultatom 15:9. U tom susretu, nažalost, ostali su bez svog ključnog igrača u obrani Gabrijela Mandića, kojemu je tijekom utakmice slomljena ključna kost. To se itekako osjetilo u polufinalu, gdje je zagrebački Metalac dominirao od prve do posljednje minute i došao do uvjerljive pobjede 28:16.

Virovitičanima je preostala borba za broncu s nadama najbolje hrvatske rukometne momčadi – PPD Zagrebom. Zagrebaši su većim dijelom utakmice bili u prednosti. Virovitičani su samo u jednom trenutku imali +2 (8:6), ali su igrači iz Zagreba ponovno konce igre preuzeli u svoje ruke. U drugom dijelu rukometaši Viro Virovitice stalno su dostizali prednost suparnika i konačno uspjeli poravnati rezultat u posljednjim trenucima utakmice na 16:16. Pobjednik je odlučen nakon lutrije sedmeraca. Nakon devete serije Virovitičani su pokazali da maju čvršće živce i došli do konačne pobjede 24:23 i brončane medalje.

Treće mjesto na državnoj završnici osvojili su: Patrik Grahovac, Noa Toplak, Karlo Nemet, Noa Cvišić, Filip Šljivac, Damjan Hudi, Karlo Rončević, Gabrijel Mandić, Adrian Gatačić. Matej Jezerčić, Dominik Rogani, Lovro Rendulić, Tien Robotić, David Nagy, Juraj Kukić i Patrik Jadan, dok su ih s klupe, uz trenera Zlarina Rončevića, vodili Saša Brabec i Hrvoje Žunec.

Uz ekipnu broncu, mladi rukometaši u Viroviticu nose i dvije pojedinačne nagrade. Juraj Kukić izabran je u najbolju sedmorku završnice, kao lijevo krilo, dok je Gabrijel Mandić izabran za najboljeg obrambenog igrača prvenstva.

Dodajmo i kako su državni prvaci u kategoriji U-11 postali rukometaši zagrebačkog Metalca, koji su u finalu svladali Ivanić Grad rezultatom 21:15.

-Iskrene čestitke novim prvacima Hrvatske, osvajačima medalja, najboljim pojedincima i najboljoj sedmorci, svim trenerima i klubovima, ali i svim mladim rukometašima koji su se prvi put okušali na nacionalnoj sceni. Možete biti ponosni na sebe i na igru koju ste prikazali. S ovim smo spustili zastor na ovogodišnje završnice, a svim klubovima želimo sretan put kućama te dugo i toplo ljeto. Vidimo se sljedeće sezone – stoji u objavi Hrvatskog rukometnog saveza.

