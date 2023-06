Škola rukometa RK Viro Virovitica među sedam najboljih u Hrvatskoj: Uzrasti U-11, U-13 i U-15 na državnoj završnici u Poreču

U vikendu koji je iza nas, odigrani su posljednji susreti u rukometnim ligama za mlađe dobne skupine i znaju se putnici na završnice Prvenstva Hrvatske na kojima sudjeluje 20 najboljih klubova u svakoj kategoriji (U-11, U-13, U-15 i U-17).

Nakon što je prošle sezone Škola rukometa RK Viro Virovitice potvrdila da je bodovno najuspješnija u Regiji Istok (Slavonija), ove godine je taj uspjeh ponovila i otišla korak dalje. Naime, Škola rukometa RK Viro Virovitice ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti jer je s čak tri uzrasne kategorije izborila nastup na Prvenstvu Hrvatske, a koliko je to teško ostvariti najbolje pokazuje podatak da su samo Poreč i Maksimir Pastela ostvarili plasman s četiri kategorije, a Bjelovar, Koprivnica, NEXE i Zadar 2013. su ostvarili rezultat kao i Virovitica.

Za ovaj veliki uspjeh najzaslužniji su mladi i stručni treneri koji su uložili ogroman napor kako bi svoje ekipe pripremili i u kvalitetnoj suradnji s roditeljima postigli ovakve uspjehe. Uprava kluba je prije tri godine donijela plan rada u kojemu je naglasak stavljen na kvalitetniji rad Škole rukometa koji bi se u budućnosti trebao ogledati i u kvalitetnijim rezultatima seniorske momčadi. Sada su pred upravom “slatke brige” – kako zatvoriti visoke troškove odlaska ekipa na završnice.

Momčad U-17 koju vodi trener Hrvoje Žunec osvojila je 4. mjesto na tablici iako je većinom sastavljena od mlađih igrača.

-Uspjeh bi bio još veći da je Hrvatski rukometni savez donio pravednije propozicije od sadašnjih po kojima samo dva kluba s Istoka odlaze na završnicu – naglašavaju iz RK Viro Virovitice.

-Iako na samom početku sezone članovi uprave i svi uključeni u rad kluba nisu imali nikakvih rezultatskih očekivanja od ove ekipe, prvenstveno imajući na umu činjenicu da ekipu u velikom postotku čine igrači koji uzrasno pripadaju godištu U-15, dogodilo se veliko iznenađenje. Naime, veliki dio prvog dijela prvenstva ova ekipa provodi na 1. mjestu prvenstvene tablice. U drugom dijelu kada su na red došle utakmice protiv favorita lige, ekipa NEXE-a, Valpovke i Osijeka, dolazi do prvih poraza te ligu završavamo na visokom 4. mjestu s istim brojem bodova kao i trećeplasirana ekipa Osijeka. Ekipa je tako pokazala da u Virovitici nema straha za rukometnu budućnost te da kvalitetnim radom u svim uzrasnim kategorijama RK Viro Virovitica može parirati klubovima s puno boljim kadrovskim te materijalno-prostornim uvjetima za rad. Iduće sezone ekipu, koja će uglavnom ostati u istom sastavu, preuzima trener Ivan Vrbančić koji će zasigurno nastaviti s kvalitetnim radom koji će ovoj ekipi osigurati ponavljanje ovogodišnjeg rezultata, ali nakon svega viđenoga možda i napraviti stepenicu više te plasmanom osigurati odlazak na državnu završnicu što bi zasigurno bila kruna ove iznimno talentirane i vrijedne generacije – rekao je Hrvoje Žunec.

Ove sezone nastupali su: Filip i Jakov Kosanović, Ivan Dukarić, Roko Rendulić, Marko Pribil, Karlo Starčević, Rene Velić, Domagoj Orban, Tin Lončar, Filip Čevelak, Mateo Šuprna, Jurica Tomljanović, Matko Moslavac, Leon Matijević, Davorin Kolar, Patrik Kucljak, Roko Žunec, Patrik Šoić i Damjan Pažin. Trener: Hrvoje Žunec.

Momčad U-15 koju vodi trener Ivan Vrbančić u svojoj prvoj sezoni pokazala je da posjeduje veliki talenat koji je u kombinaciji s ‘krvavim’ radom na treninzima pretočio u uspjeh osvajanjem 2. mjesta na tablici. U klubu s razlogom gaje optimizam da će većina ovih igrača biti nositelji kvalitete u seniorskom rukometu u najskorijoj budućnosti predvođeni iznimno talentiranim Matkom Moslavcem.

-Već na početku sezone pojavile su se naznake da bi ova ekipa mogla ostvariti dobar rezultat. Osvajanjem popularnog pripremnog turnira Kesizubac u Bjelovaru igrači su se napunili samopouzdanjem i svima pokazali kako su ove sezone spremni za korak više. Kroz pripreme i sezonu naglasak je bio na obrani, polukontri i kondicijskoj pripremi kako bi igrači izdržali visoki ritam utakmica od prve do zadnje minute. To se pokazalo kao dobitna kombinacija jer su mlađi kadeti ovu sezonu završili na 2. mjestu s 25 pobjeda, jednim neriješenim rezultatom i dva poraza od prvoplasirane ekipe RK Ivan Mikanovci. Prije nekoliko dana, na posljednjem pripremnom turniru za državnu završnicu, konačno su i protiv njih upisali pobjedu te dokazali kako su tokom sezone rukometno sazrjeli te kako nitko nije nepobjediv. I sam plasman na državnu završnicu je veliki uspjeh, ali sada su nam apetiti malo porasli pa smo postavili za cilj ući u četvrtfinale kako bismo bili u 8 najboljih ekipa u državi – naglašava Ivan Vrbančić.

Dio ekipe je redovito nastupao i za kadete, od kojih neki i za seniore, a svi igrači koji nastupaju za mlađe kadete RK Viro Virovitice su: Domagoj Orban, Patrik Šoić, Nikola Kucljak, Jakov Kosanović, Oliver Molnar, Leon Matijević, Mateo Klimek, Patrik Kucljak, Matko Moslavac, Karlo Prtenjača, Ivan Dukarić, Roko Žunec, Josip Dukarić, Ivan Pratljačić i Leo Rendulić. Trener: Ivan Vrbančić.

Momčad U-13 vođena je od strane mladog, ali već iskusnog trenera Mateja Smiljanca koji ima iskustva s odlascima na završnice. Njegovi mladići ostvarili su zavidan uspjeh osvajanjem trećeg mjesta na tablici.

-Ove sezone liga za dječake rođene 2009./2010. je bila jedna od najdužih za sva godišta u Hrvatskoj. Ukupno su odigrali 37 utakmica. Prvi dio sezone smo završili na trećem mjestu, te smo se plasirali u Ligu za prvaka. Isti uspjeh smo ponovili u drugom dijelu sezone, te smo kao trećeplasirana ekipa regije Istok izborili nastup na Završnici prvenstva Hrvatske. Ekipa broji 22 igrača, koji su svojim zalaganjem, pristupom na treninzima, radom i odličnim utakmicama tijekom cijele godine izgurali ovu napornu sezonu. Ždrijeb nas je smjestio u grupu A s Rukometnim klubovima Zadar 2013, Gospić, Ivanić i Koprivnica. Očekivanja na završnici su pokazati da se možemo nositi sa svim ekipama iz države, a nadamo se i ponoviti prošlogodišnji rezultat ulaskom u 12 najboljih ekipa u državi – rekao je trener Matej Smiljanec.

Momčad U-11 koju vodi trener i predsjednik kluba Zlarin Rončević ostvarila je impozantan rezultat osvajanjem prvog mjesta na tablici i to bez poraza u 30 utakmica i s razlogom očekuju kvalitetan rezultat na završnici Prvenstva Hrvatske.

-U sezonu smo išli pomalo sa strahom kako će se mlađi dečki kojima je ovo bila prva sezona velikog rukometa uklopiti u sastav. U početku je bilo jako teško izbalansirati treninge jer su stariji dečki ponovno morali ponavljati osnove rukometne igre dok su naprednije vježbe bile u nekim trenucima preteške za mlađe. No, mlađi dečki su brzo pohvatali osnove tako da se stvorila jedna kvalitetna i složna ekipa. Kroz ligu smo svakom utakmicom sve više napredovali a naglasak je uvijek bio na što bržoj tranziciji iz obrane u napad, polukontrama i kontrama. Naravno, nismo zapostavili niti rad na obrani, prvenstveno dubljoj 3-2-1. Upravo obrana koja je olakšavala posao našim odličnim vratarima i tranzicija postaju naše najjače oružje. Na završnici nam je glavni cilj stjecanje iskustva, stvaranje novih prijateljstava i lijepih uspomena, a bilo bi lijepo kada bismo uspjeli sezonu okruniti barem prolaskom skupine i ulaskom u 12 najboljih momčadi u Hrvatskoj – prezadovoljan je trener Zlarin Rončević.

Igrači koji su doveli do osvajanja Regije Istok su: Adrian Gatačić (183 gola), Noa Cvišić (159 golova), Damjan Hudi (109 golova), Gabrijel Mandić (59 golova), Matej Jezerčić (24 gola), Dominik Rogani (56 golova), Lovro Rendulić (60 golova), Juraj Kukić (72 gola), Noa Toplak (11 golova), Karlo Nemet (5 golova), Patrik Jadan (4 gola), Tien Robotić (5 golova), Tin Crnčić (2 gola). Vratari: Karlo Rončević (163 obrane), David Nagy (74 obrane), Filip Šljivac (64 obrane), Patrik Grahovac (49 obrana). Trener: Zlarin Rončević.

Škola rukometa RK Viro ima i kategoriju U-9 koju vode treneri Antonio Kufner i Matko Crljenić, a koja nema natjecanje pod organizacijom HRS-a pa su oni ove sezone skupljali iskustvo igrajući jednom mjesečno na ligi mini rukometa u Rugvici.

-Kroz godinu smo radili na temeljima budućih rukometaša, a dječaci su se trudili usvojiti što više znanja kroz školu trčanja, osnove rukometne tehnike, osnova atletike i gimnastike kao i osnovna pravila rukometne igre. Natjecali smo se u Međužupanijskoj ligi u mini rukometu u Rugvici u dvije kategorije, dječaci rođeni 2013. i dječaci rođeni 2014. Obje ekipe smjestile su se u sredini tablice u konkurenciji velikog broja ekipa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine – poručuju iz RK Viro Virovitice.

Za najmlađe ekipe nastupali su: Leon Kučan, Lovro Bardić, Ivan Kovač, Jakov Cvišić, Roko Kovačević, Aleksandar Đanić, Dominik Grahovac, Ivan Karakašić, Viktor Kovač, Jakov Matovina, Matko Prpić, Matej Tonković, Dian Vorih, Toni Šercl, Karlo Ferenčak, Patrik Gut, Toma Lulić, Erik Prekpalaj, Rafael Ribić i Fran Mijatović. Trener: Antonio Kufner.

Treba spomenuti da je uspjehu doprinio i trener Darko Kovačević koji je radio individualno s vratarima svih uzrasta.

-U klubu imamo 12 vratara u ekipama koje se natječu u nacionalnim ligama pa smo odlučili individualnim pristupom podignuti nivo rada. Dečki su odgovorni i uživaju u treninzima što je i vidljivo u njihovom napredovanju – zaključio je Kovačević.

Sve završnice igraju se već tradicionalno u Poreču pa tako ekipa U-13 nastupa od 30. svibnja do 22. lipnja, ekipa U-15 od 04. lipnja do 07. lipnja dok posljednja nastupa ekipa U-11 od 09. do 12. lipnja.

(RK Viro Virovitica)