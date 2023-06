Stižu vrućine, temperature rastu iznad 30°C: Za one koji će se uputiti na odmor, donosimo temperature mora

Danas će biti pretežno sunčano, poslijepodne ponegdje moguće i malo kiše. Vjetar slab od umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura do 23°C.

DHMZ objavio je iznose temperature mora u 8 sati. Crikvenica mjeri 20.5°C, Dubrovnik 21.5°C, Hvar 22°C, Komiža i Krk 21°C, Pula i Šibenik 23°C, Rab, Rovinj, Mljet, Split i Zadar 22°C.

Pred nama je prvi ovosezonski „ugriz“ ljeta. U tjednu pred nama sve je izgledniji prvi ovosezonski toplinski val. Gledajući klimatološki, prve vruće dane ili „tridesetice“ imamo krajem svibnja ili početkom lipnja. Ove godine ćemo prve vruće dane imati u trećoj dekadi lipnja.

Inače tijekom lipnja na području Virovitice u prosjeku imamo 4 vruća dana. A, 27. lipnja 1965. godine smo na području Virovitice mjerili „paklenih“ 39,2°C, u hladu! Val vrućine u kombinaciji s velikom vlagom u zraku donijet će težinu, pa će, oni koji ne uživaju u ljetnim vrućinama, imati težak period ispred sebe.

Do kraja tjedna ne očekujemo značajniju promjenu vremena. Zadržat će se sunčano i suho vrijeme. Tijekom subote tek uz malu vjerojatnost za kratkotrajne nestabilnosti u vidu pljuskova sredinom dana te tijekom poslijepodneva, vjerojatnije na Papuku te okolnim gorama. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 14°C do 17°C. Najviše dnevne od 25°C do 28°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren, tijekom subote sjeverozapadnih smjerova, tijekom nedjelje u okretanju na jugozapadne smjerove. UV- indeks visok i vrlo visok.

U tjednu pred nama očekujemo osjetniji porast temperature zraka. Jutarnje, ali i dnevne vrijednosti u porastu. Sve su nam izglednije i sparne tropske noći ili period kada se temperatura zraka tijekom cijelog dana ne spušta ispod 20°C. U prosjeku ih tijekom lipnja imamo 5.

Tjedan pred nama obilježit će izmjena sunčanih, ali i oblačnih razdoblja. Od sredine tjedna očekujemo umjeren do jak razvoj dnevne naoblake što će rezultirati i kratkotrajnim pljuskovima koji bi ponegdje mogli biti i izraženiji. Jutarnje temperature zraka od 17°C do 21°C. Najviše dnevne od 29°C do 34°C ili koji stupanj više u drugoj polovici tjedna. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Tek od petak u okretanju na sjeverne uz pad temperature zraka. UV- indeks visok i vrlo visok.

Pred cijelom Hrvatskom je sunčano, sve toplije, ponegdje vruće vrijeme. Dakle svi koji sljedeći produženi vikend planiraju provesti na moru, smiješi im se pravo ljetno vrijeme, jednako će biti i u unutrašnjosti. Pripremite sunčane naočale i zaštitne faktore, čini se kako napokon stiže ljeto.

