Suzi Q: Virovitičanka Suzana Štimac donosi salon za masažu u vaš dom

Virovitičanka Suzana Štimac među rijetkim je maserkama na području Virovitice i okolice koja umjesto da klijente zove u svoj salon, njima dolazi na kućni prag. Pokriva područje Virovitice i okolnih općina, no do klijenata će se zaputiti i u druga mjesta naše županije, po potrebi i zahtjevu.

Obrt Suzi Q otvoren je prije godinu dana. Vlasnica, Suzana, petnaestak je godina radila u uredu, kada je zaključila da je spremna za novu životnu stranicu, onu koja uključuje fleksibilno radno vrijeme, komunikaciju s ljudima i masažu, kojom će pomagati drugima, a pritom i sama uživati. Novac dobiven sredstvima za samozapošljavanje uložila je u kvalitetne profesionalne stolove i prirodna ulja, kako bi klijenti u svom dnevnom boravku mogli uživati baš kao u salonu.

-Polazila sam od ideje kako ima puno ljudi koji ne mogu sami doći do salona za masažu. Nemaju kako, žive sami ili nemaju vozačku dozvolu, a ponekad im ni termin koji dobiju za salon i koji se dugo čeka, neće odgovarati. I sama sam tražila maserku za sebe, koja će mi doći doma, i puna četiri mjeseca nisam uspjela naći nikoga.

Moji klijenti, kod kojih dolazim kući, kažu kako su slobodniji i opušteniji u svom prostoru. Budući da se prilagođavam klijentima, a puno ih radi smjenski rad, radim i vikendima, subotom i nedjeljom, blagdanima i praznicima – ističe Suzana Štimac.

Za sebe kaže kako je „intuitivni energetski maser“. Konkretno, za svakog klijenta procijenit će koja mu masaža u tom trenu najviše treba.

NESTAJU BOLOVI U RAMENIMA, VRATU, LEĐIMA

-Ponekad me ljudi nazovu jer trebaju klasičnu ili sportsku masažu, no pokaže se kako njihovo tijelo treba detaljniji tretman, trebaju i opuštanje, i rad na problematičnim točkama, pokrete koji pomažu mišićima nakon nekog medicinskog zahvata ili ozljede. Tada im savjetujem da ćemo odraditi ono što njihovom tijelu zapravo treba. Po završetku masaže klijenti mi obično kažu kako sam bila u pravu. Nestalo bi boli u leđima, mogli su okretati glavu bez bolova u vratu, više ne bi bilo bolova u ramenima i slično – objašnjava S. Štimac.

Klijenti su joj osobe svih dobi – od tinejdžera kojima sve više treba masaža leđa zbog „lošeg držanja“ i boravka pred ekranima, mlade mame koje ne stignu u salone, a trebaju pomoć kod bolnih leđa, osobe srednje dobi kojima je masaža lijek za tjedan pun stresa i sastanaka, ali i starije osobe kod kojih se ciljano radi na ublažavanju boli i većoj pokretljivosti…Popularne su i anticelulitne masaže, terapeutske i energetske masaže tijela i stopala, ali i kraljevski tretman cijelog tijela.

OBNOVA ZA DUH I TIJELO

-Bez obzira kojim stilom života živjeli, sebi moramo posvetiti vrijeme. Smatram da je masaža oblik lijeka za cijelo tijelo, koji sve dovodi u ravnotežu i pomaže kod boli, upala i drugih stanja. Masaža podiže raspoloženje, a tijelu i duhu pomaže da se opuste i iscijele. Preporuka je odmor nakon masaže, pa klijentima savjetujem da odabiru termine kad ne moraju odmah nakon tretmana nešto fizički teško raditi ili ići na posao i opet sjediti nekoliko sati za računalom.

Na raspolaganju su im i kasni poslijepodnevni termini, ali i termini navečer, ovisno o njihovom rasporedu i radnom vremenu – kaže ova maserka koja ističe kako joj je drago vidjeti da su klijenti odmah nakon masaže ili za dan, dva, kad se nakon tretmana „sve posloži“, kao novi.

Cijene su prilagođene klijentima:

masaža cijelog tijela (u trajanju od 60 minuta) – 20 eura

masaža leđa (u trajanju od 30 minuta) – 10 eura,

masaža leđa i ruku (u trajanju od 45 minuta) – 15 eura,

kraljevski tretman (masaža cijelog tijela, glave i lica, u trajanju od 90 minuta) – 30 eura,

masaža stopala (u trajanju od 60 minuta) – 15 eura,

kraljevski tretman stopala (kadica, piling, masaža stopala, u trajanju od 90 minuta) – 20 eura,

ciklus brazilske maderoterapije (prirodna metoda uklanjanja celulita, 5 tretmana) – 100 eura.

terapija elektromagnetskim uređajem (u trajanju od 30 minuta, namijenjeno stopalima i tijelu) – 20 eura.

-Zasad pokrivam područje Virovitice i okolnih općina, no želim se proširiti na cijelu županiju. Budući da putujem do klijenata, ovim putem pozivam sve one koji si žele priuštiti tretman za zdravlje i opuštanje, da mi se jave i ubrzo se vidimo na kućnom pragu – ističe Suzana Štimac.

Suzana nudi i energetske tretmane bioenergije, reiki i thetahealing, a cijena je po dogovoru.

Njen obrt Suzi Q, obrt za usluge, možete pronaći na društvenim mrežama, odnosno, javiti joj se osobno putem broja mobitela: 095 905 3732 ili putem platformi Viber i WhatsApp.

(promo)