Svečanom sjednicom obilježen Dan općine Crnac, načelnik Damjan: Pokazali smo kako se radi i bori za boljitak svakog mještanina

U povodu Dana općine i blagdana sv. Ivana Krstitelja, danas (ponedjeljak) je održana svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Crnac.

Sjednica je održana u nazočnosti saborskog zastupnika Josipa Đakića, virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa, gradonačelnika Orahovice Saše Ristera, načelnika općina – Zdenci Tomislava Durmića, Sopje Berislava Androša, Čađavica Mirka Rončevića, Mikleuš Roberta Grabara, Suhopolje Gorana Doležala, Špišić Bukovica Hrvoja Milera, Gradina Josipa Vučemilovića – Jurića, Nova Bukovica Tomislava Bračuna, Podravska Moslavina Dominika Cerića, te velikog broja predstavnika javnih institucija i ustanova.

Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik Općinskog Vijeća Crnac Tomislav Bošnjak.

-Naš cilj je uvijek pomoći svojim mještanima i u tom pravcu zajedno radimo u suradnji s načelnikom Matom Damjanom. U vijeću su mladi i obrazovani ljudi koji ovu našu malu općinu pune novim idejama i željom da ista bude još bolja i sigurnija za život – rekao je Bošnjak.

Načelnik Mato Damjan naglasio je kako je i u proteklih godinu dana realizirano i započeto niz novih projekata.

-Izgradnjom dječjeg vrtića zbrinuli smo predškolski odgoj i obrazovanje, te odradili niz projekata obnove školskih zgrada. Veliku brigu ulažemo u zdravstveni sustav, a dovoljno o tome govori obnova Doma zdravlja u Crncu. Budući da smo mi isključivo poljoprivredni kraj, moram naglasiti da smo uspješno proveli natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te smo time omogućili mladim ljudima uvjete opstanka u našim selima. Provodimo projekt Zaželi i trenutno smo u trećoj fazi te željno i spremno očekujemo i četvrtu. Posjedujemo građevinsku dozvolu za izgradnju Centra za starije i nemoćne, trenutno smo u izgradnji Trga hrvatskih branitelja, gradimo pješačke staze i uređujemo domove diljem općine, financiramo potrebe sve školske djece, udruga, kao i našu župu – naglasio je načelnik Damjan.

U ime nazočnih gradonačelnika i načelnika, obratio se gradonačelnik Orahovice Saša Rister.

-Za sve postignuto u ovoj općini treba iskreno čestitati načelniku Damjanu i njegovom timu ljudi. Isto tako pohvalio bih načelnika na iskazanoj suradnji s Gradom Orahovicom i druge dvije susjedne općine što se pokazalo izvrsnim, jer samo zajedno možemo raditi na velikim projektima i na dobrobit svih mještana. Općina Crnac mala je općina, ali općina koja ima jasnu viziju kako unaprijediti život u svojoj sredini – rekao je Rister.

Župan Igor Andrović pohvalio je naporan rad načelnika Damjana i njegovog tima rekavši kako je isti itekako vidljiv te pokazuje kako se u malim općinama radi i napreduje.

-Ova općina poznata je po vrijednim i marljivim ljudima, puna je manifestacija, aktivnih udruga i velikih uspjeha. Lijepo je slušati i vidjeti sve ovo što se radi u općini Crnac, ali ono što mene uvijek fascinira kada dođem ovdje je to što je većina projekata fokusirana upravo na čovjeka koji ovdje živi i radi, koji ovdje ostaje od rođenja do smrti. Moramo čuvati cilj svake općine, a Crnac je upravo dokaz koliko jedna općina znači svojim mještanima. Mnogi su poticali ukidanja općina, ali vjerujte, da nije načelnika, vijeća i Općine, nitko o tim ljudima ne bi brinuo i zato moramo brinuti svi zajedno i pomagati tim općinama da budu što bolje i uspješnije jer to znači ostanak ljudi na ovim prostorima. Danas smo potpisali Ugovor o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika na području županije, pa će tako i mještani općine Crnac biti bolje povezani sa svim mjestima i samim središtem županije, što je jako važno – kazao je župan Andrović.

Saborski zastupnik Josip Đakić naglasio je kako je Mato Damjan došao na mjesto načelnika u općinu koja je bila u minusu dva milijuna kuna, a danas općinski proračun iznosi više od deset milijuna kuna što dovoljno govori o vrijednosti rada načelnika i njegovog tima.

-Rad općine Crnac uvijek me asocira na ovaj društveni dom. Sjećam se, naime, kakav je ovo prostor bio kada smo počeli dolaziti ovamo – jedan neuredan prostor u kojem smo se smrzavali, a sada je to jedno prekrasno zdanje koje služi svima. I baš tako je u ovoj općini, u jednoj maloj sredini stvoreni su prelijepi uvjeti i svakoga dana se bori za nove prednosti i još bolje uvjete. Da, ove male općine itekako imaju svoj smisao, ovdje se radi i bori za svakog mještanina i siguran sam da će tako biti u budućnosti. Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku, a Sabor izglasao Zakon o proračunu kroz koji porez od dohotka pripada u najvećem dijelu općinama i županijama i tako su se znatno povećali proračuni svih naših općina, a to je donijelo novi kapacitet i mogućnost za planiranje i izradu projekata koji donose nove vrijednosti. Idemo dalje zajedno, stvarati, raditi i donijeti sigurnu budućnosti našoj djeci – zaključio je Đakić.

Na završetku svečane sjednice dodijeljena su javna priznanja zaslužnima za promicanje i razvoj općine Crnac. Ovogodišnje “laureate” možete doznati OVDJE.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)