U Kladarama održana redovna godišnja izvještajna skupština Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije

U Vatrogasnom domu u Kladarama jučer (ponedjeljak) je održana redovna izvještajna skupština Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije.

Skupštinu je vodio predsjednik VZ VPŽ Željko Palković, a nazočili su joj predstavnici vatrogasnih zajednica s područja Virovitičko-podravske županije, susjednih županija, cijele istočne Hrvatske te gosti, među kojima su bili virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement.

Dnevni red sastojao se od devet točaka od kojih su sve jednoglasno usvojene, a tom prigodom podneseno je izvješće o radu i financijsko izvješće za proteklu 2022. godinu.

Nazočne je pozdravila zapovjednica Vatrogasne zajednice VPŽ Mateja Fras Venus.

-Prije svega velika zahvala svakom od vas ovdje zastupnika koji rukovodite s 840 operativnih vatrogasaca i s 4,5 tisuća članova, kako dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi tako i zaposlenih u javnoj vatrogasnoj postrojbi. Prošla godina bila je prilično aktivna za sve nas. Unaprijedili smo dobrim dijelom našu vatrogasnu opremu zahvaljujući pokrajini Tirol. Isto tako, prošle godine odradili smo vatrogasno osposobljavanje za vatrogasne časnike prve klase, a županija je sada bogatija za 30 novih mladih časnika. Odrađeno je gašenje šumskih požara, prijevoz helikopterom, spašavanje iz ruševina, dubina i visina, gašenje i spašavanje u zatvorenom prostoru. Imali smo predstavnike u sklopu obuke Hrvatske vatrogasne zajednice, odradili međunarodnu obuku u Sloveniji i Karlovcu. Tu su dakako i razna vatrogasna natjecanja, vatrogasne vježbe, radionice za djece. Puno tog smo odradili prošle godine i naša brojka specijaliziranih vatrogasaca iznosi 1.388 vatrogasaca. Jedini na istočnom dijelu Republike Hrvatske imamo ustrojen županijski vatrogasni operativni centar u Slatini i zahvaljujući tome naše intervencije su brže, lakše i jednostavnije – rekla je Fras Venus te zahvalila svim vatrogascima s područja Virovitičko-podravske županije na predanom radu i trudu tijekom cijele godine.

Ispred Hrvatske vatrogasne zajednice obratio se i Mario Starčević, načelnik sektora za vatrogastvo.

-Virovitičko-podravska županija je napravila velike iskorake ustrojivši centar 193 i nadam se da će se to ustrojiti i u ostalim slavonskim županijama. Lijepo je što su sve slavonske županije ovdje nazočne i to je dokaz kolegijalnosti. Ovaj niz aktivnosti je nastavljen u 2023. godini što se itekako vidi. U posljednje četiri godine nabavljeno je više od 400 novih vatrogasnih vozila iz različitih programa, a predstoji nam program za vozila za gašenje šumskih požara tako da će i u vašu županiju stići dva do tri nova vozila. Čestitam još jednom Virovitičko-podravskoj županiji na izuzetnim uspjesima – rekao je Starčević.

Na samom kraju skupštine obratio se župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović.

-Moram priznati da je i meni kao županu drago kad sam ovdje i kada slušam kako vas svi gosti hvale. Ponosan sam na sva vatrogasna društva na području naše županije koja, osim gašenja požara, rade i na drugim aktivnostima kao što su razna natjecanja, vježbe i rad s mladima. Posebne pohvale svima onima koji su nedavno pomogli kada smo imali velike probleme s poplavama u istočnom dijelu županije. Velika zahvala na svemu što radite. Mi u županiji pratimo vaš rad, veselimo se svakom vašem uspjehu i pomažemo koliko možemo. Mogu reći da je vatrogastvo u županiji napredovalo u posljednjih nekoliko godina i vjerujem da će vatrogasna zajednica i sva društva uz pomoć nas biti sve bolja i bolja – rekao je župan Andrović te zahvalio svim vatrogascima na predanom radu.

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan)