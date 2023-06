U nedjelju u dvije prometne nesreće sudjelovala djeca na biciklima: Policija uputila apel roditeljima

Policijska uprava virovitičko-podravska poslala je apel roditeljima i svim sudionicima u prometu na pojačan oprez kada je riječ o sudjelovanju djece biciklista u prometu.

Naime, nedjelju, 18. lipnja su na području Policijske uprave virovitičko-podravske evidentirane dvije prometne nesreće u kojima su sudjelovala tri sudionika na biciklima, od kojih dvoje djece.

U 08,45 sati se u Virovitici dogodila nesreća u kojoj je 67-godišnja vozačica električnog bicikla lako ozlijeđena. Do nesreće je došlo kada je 11-godišnji biciklist s nogostupa krenuo prijeći preko ceste, a da pritom nije propustio biciklisticu koja se kretala cestom. Tada je došlo do sudara i pada biciklistice na kolnik.

Druga prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo dijete na biciklu se dogodila u 17,30 sati u Orahovici. Ovaj nalet na biciklistu se dogodio kada se 29-godišnji vozač osobnog automobila pokušao uključiti u promet, a da nije propustio nailazećeg 12-godišnjeg biciklistu koji se kretao nogostupom. U toj nesreći je 12-godišnjak ozlijeđen.

– Niti jedno dijete sudionik ove dvije prometne nesreće prilikom upravljanja biciklom nije koristilo biciklističku kacigu, koju su sukladno odredbama čl. 114. Zakona o sigurnosti prometa na cestama obavezni koristiti vozači bicikla mlađi od 16 godina.

Također, niti jedno dijete sudionik ovih prometnih nesreća nije ispunjavalo uvjete za samostalno sudjelovanje u prometu na biciklima iz čl. 215. Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji propisuje da djeca do navršenih 14 godina ne smiju upravljati biciklima na cesti, osim djece s navršenih 9 godina koja su u školi osposobljena za upravljanje biciklom i za to im je izdana potvrda, a druga djeca starija do 9 godina u pratnji osobe koja navršila 16 godina – ističu iz policije i upućuju apel roditeljima.

– S obzirom na to da su pred nama posljednji dani školske godine i početak ljetnih praznika tijekom kojih je još učestalija vožnja djece biciklima, podsjećaju se roditelji na zakonske odredbe kojima je propisano sudjelovanje djece u prometu na biciklima i sve zakonske odredbe i prometna pravila kojima je regulirano sudjelovanje biciklista u prometu, kako bi se izbjegle ovakve i slične prometne nesreće i stradavanje djece biciklista u prometnim nesrećama – ističu iz PU virovitičko-podravske.

