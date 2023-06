U Orahovici u tijeku 5. poslijediplomski tečaj ”Sport i srce”: Sport može imati pozitivne, ali i negativne učinke na kardiovaskularno zdravlje

U prostoru Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Orahovici, u tijeku je dvodnevni 5. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije ”Sport i srce”. Organizatori su Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Hrvatski Olimpijski odbor te Hrvatsko kardiološko društvo koji su i ove godine okupili najviše i najbolje stručnjake kardiovaskularne i dentalne medicine iz Hrvatske te kao goste i iz Bosne i Hercegovine, a ove godine tečaj je i u sklopu 55. Orahovačkog proljeća.

– Ovo je već ukupno 11. medicinski simpozij u Orahovici na ovako visokoj razini što me jako veseli jer ovaj grad to i zaslužuje. Dočekao nas je sada još jedan veliki izazov sportske kardiologije što je stvarno potrebno i to s vrhunskim i uglednim predavačima iz Lijepe Naše, a među nama je i voditelj liječničkog tima bosansko-hercegovačke košarkaške reprezentacije, a znamo da ta momčad ima vrhunske igrače čak i u NBA ligi. Ono što je najvažnije svi ovi simpoziji imaju značajan napredak i puno znače u razvoju kardiovaskularne medicine, a u međuvremenu je izdan i kapitalni udžbenik ”Interna medicina” od strane našeg fakulteta, a jučer sam zaprimio i zadnje poglavlje za novi udžbenik ”Bolesti srca i krvnih žila s rehabilitacijom” usudio bih se reći isto kapitalno djelo koje desetljećima nismo imali u Hrvatskoj. Ono što svakako moram istaknuti je činjenica kako će u Zagrebu početkom srpnja po prvi puta biti održana konferencija ”Assosiation croatian-american profesional” dakle jednog društva hrvatskih i američkih znanstvenika podrijetlom Hrvata medicinske i druge struke kojom se želi pomoći hrvatskoj medicini. Na toj konferenciji ću osobno imati veliku čast na okruglom stolu predstaviti projekt ”Orahovica” i što on znači hrvatskoj medicini te do kuda je došao jer je riječ o jednom od najvećih medicinskih uspjeha u Hrvatskoj – rekao je jedan od voditelja tečaja prof.prim.dr.sc Goran Krstačić dr.med.

Ovaj tečaj još je jedan kotačić u stvaranju velike vizije razvoja zdravstvenog turizma u Orahovici što je potvrdio i orahovački gradonačelnik Saša Rister.

– Prije svega bih se zahvalio našem Fakultetu dekanu Včevu i i dr. Krstačiću koji u naš grad već godinama dovode vrhunske i vodeće hrvatske i inozemne stručnjake, a ove godine posebno u sklopu našeg Orahovačkog proljeća. Dolazak svih ovih stručnjaka i ovakvi tečajevi podiže razinu Orahovice u mnogim segmentima, prije svega onom zdravstvenom jer težimo razvoju zdravstvenog turizma, ali i turizma općenito jer svi ovi ljudi vole doći u Orahovicu i oduševljeni su ljepotama prirode koje imamo. Nama je kao Gradu ovo ogromna i jedinstvena prilika za razvoj tog zdravstvenog turizma zajedno s Fakultetom, Centrom za kardiovaskularnu rehabilitaciju, Centrom za edukaciju – Merkur te naravno našim Jezerom što je idealan spoj u ovom smjeru – rekao je gradonačelnik Rister.

Ivana Sopek Merkaš dr. med. iz Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice jedna je od predavačica na tečaju, a nedavno je i dobitnica visoke nagrade ”L’Oréal-UNESCO Za žene u znanosti”.

– Ta nagrada je potvrda mojih želja i nastojanja u onome čime se bavim, ali i motiv za dalje. Moram svakako reći kako su Orahovica i ova zdravstveno-znanstvena priča u njoj moj temelj i početak i doista hvala profesoru Krstačiću i dekanu Včevu što si mi omogućili da baš kroz Orahovicu sve ovo i postignem. Na ovom tečaju ću održati predavanje Elektrokardiogram i ehokardiogram temeljni probir u evaluaciji kardiološkog statusa sportaša i radujem se da ću o tome progovoriti na ovom hvale vrijednom tečaju koji donosi veliki značaj u razvoju kardiovaskularnoj medicini – rekla je dr. Sopek-Merkaš.

Jedan od predavača je i prof. dr.sc. Mislav Vrsalović vodeći hrvatski angiolog iz KBC Sestre Milosrdnice i profesor s Medicinskog fakulteta u Zagrebu koji je održao predavanje pod nazivom ”Onečišćenje zraka, buka i kardiovaskularne bolesti i sport”.

– Uvijek se odazovem ovom tečaju jer ovo je jedna izuzetno važna i krucijalna tema, dakle ”Sport i srce” jer sport i srce su poveznica ne samo profesionalnih sportaša nego i rekreativaca. U svom predavanju govorio sam kako danas u ovom modernom i užurbanom svijetu malo mislimo o čistoći zraka odnosno njegovom zagađenju i buci i ne mislimo koliko oni mogu naštetiti vrhunskim sportskim rezultatima. Ono što je bit ovog tečaja je mladim ljudima, studentima, ali i široj zajednici skrenuti pozornost na tjelesnu aktivnost kao važnom segmentu života, ali i ukazati na potencijalnu opasnost kod aktivnosti kod onih koji imaju kardiovaskularne čimbenike rizika. Svakako je važan oprez gdje moramo paziti i odraditi preventivne mjere, a moram reći daje malo, nažalost, ovakvih tečaja u Hrvatskoj, trebalo bi više jer je Hrvatska sportska nacija i zato mislim da se mnogi mogu i trebaju ugledati na Orahovicu – zaključio je Vrsalović.

