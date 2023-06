U sklopu “Puta šarana”, u Virovitici održano još jedno izdanje manifestacije “Klinci u parku”

U organizaciji Biciklističkog kluba BOR te Atletskog kluba Virovitica, uz podršku Virovitičko-podravske županije, Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije te Turističke zajednice Grada Virovitice, danas (subota) je održano novo izdanje manifestacije “Klinci u parku” u sklopu “Puta šarana”.

Riječ je o dječjim utrkama u biciklizmu i trčanju koje su se na raspored vratile nakon prošlogodišnje stanke.

– Glavna utrka održava se oko ribnjaka, stoga kao takva nije pristupačna većini ljudi, a naša želja je da u sklopu “Puta šarana” približimo građanima i djeci sportove kojima se mi bavimo kako bi ih ujedno “uvukli” u jedno novo iskustvo. Ovo je prava prilika za djecu da iskuse kako je to sudjelovati u utrci, kako je to pobijediti, kako izgubiti, i smatramo da to svi trebaju doživjeti- istaknuo je predsjednik biciklističkog kluba BOR Ivan Vrbanić, a s njim se složila i predsjednica AK Virovitica Jasna Mišić-Rakijašić.

– Među djecom koja su se danas natjecala zasigurno ima potencijala, voljeli bi da nam se priključe i treniraju s nama, a naš glavni cilj je zapravo učiniti atletiku dostupnom svima, neovisno o natjecanjima. Zadovoljni smo današnjom manifestacijom i ostvarili smo naš primarni cilj, odnosno potaknuli smo djecu da se bave tjelesnom aktivnošću i da se dobro zabave- dodala je Jasna.

Utrke su organizirane prema godinama starosti, za djecu od predškolske dobi pa do osmog razreda osnovne škole, a najbolji pojedinci nagrađeni su vrijednim nagradama koje su osigurali sponzori.

U nastavku donosimo rezultate:

BICIKLISTI

Djeca s guralicama

1. Šimun Šerepac

2. Šridam Bilić

3. Toni Čordašev

Djeca s pomoćnim kotačima

1. Karl Tian

2. Eli Kovač

3. Lucija Andrović

Predškolska djeca bez pomoćnih kotača – djevojčice

1. Tania Karl

2. Tessa Jonaš

3. Una Sokolović

Predškolska djeca bez pomoćnih kotača – dječaci

1. Patrik Gatačić

2. Mateo Čordašev

3. Marin Gavrilović

Školska djeca – 1. i 2. razredi osnovne škole – dječaci

1. Matko Maloča

2. Vamana Bilić

Školska djeca – 5. i 6. razredi osnovne škole – dječaci

1. Gabriel Jonaš

TRKAČI

2017. godište i mlađe djevojčice

1. Tania Karl

2. Eva Strugar

3. Ana Lesić

2017. godište i mlađi dječaci

1. Tomas Filipović

2. Roko Matanić

3. Ante Jakelić

2015./2016. godište djevojčice

1. Rijana Mikolić

2. Lora Smiljanec

3. Kiara Lara Belani

2015./2016. godište dječaci

1. Matej Taboršak

2. Petar Vokurka

3. Matko Maloča

2013./2014. godište djevojčice

1. Ema Pavić

2. Lucija Zalović

3. Sunčica Iveković

2013./2014. godište dječaci

1. Matej Vokurka

2. Adrian Smudić

3. Šimun Kakša

2011./2012. godište djevojčice

1. Jana Uzel

2. Gabrijela Barišić

3. Petra Barčanac

2011./2012. godište dječaci

1. Tadej Iveković

2. Luka Feketija

3. Andrija Blašković

2009./2010. godište dječaci

1. Filip Rajnović

2. Gabrijel Jonaš

3. Marko Benčina

