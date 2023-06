Učenici Područne škole Dugo Selo Lukačko zadnje dane nastavne godine iskoristili za terenski rad i posjet OPG-ovima

Učenici 3. razreda Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje – Područne škole Dugo Selo Lukačko, u pratnji svoje učiteljice Irene Iličić zadnje dane nastavne godine i lijepo vrijeme iskoristili su za nastavu u prirodi.

Na ovaj način rada polako se uvode u jesensku cjelodnevnu nastavu. Kako su kroz ovu i sljedeću nastavnu godinu planirali projekt pod nazivom “Čuvari zdrave prehrane”, dočekavši sunčano vrijeme, počeli su s realizacijom zamišljenih aktivnosti. Plan je obilaziti lokalna, ali i šira obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG).

Prvo su posjetili OPG Tomislava Bišćana u Pčeliću koji uzgaja mangulice – posebnu vrstu svinje. Prošli su cijeli proces od pripreme hrane do boravka hranjenja svinja. Domaćin je djecu upoznao s načinom uzgoja i karakteristikama mangulica.

Drugi posjet bio je onaj OPG-u Zvonimira Prepelca u Lozanu. Ovdje su se upoznali s proizvodnjom jagoda i povrća. Upoznati s radom na uzgoju povrća od sadnje do berbe, učenici su obišli veliki kompleks plastenika i otvorenih poljoprivrednih površina. Nabrali su si jagode, tikvice, paprike, krastavce i salatu i sve to ponijeli svojim kućama. Uz to, dobili su i mlade krumpire.

Nakon boravka na poljoprivrednim parcelama, osvježeni sokom i sladoledom, zahvalili su gostoljubivim domaćinima i puni dojmova već dogovarali sljedeći posjet.

Uz posjećene destinacije, za sada, u sljedećoj nastavnoj godini, plan je posjetiti OPG Davora Špoljara u Terezinom Polju, OPG Damira Bode u Lukaču, te OPG Jakupec u Virovitici.

Kako su od jeseni u projektu cjelodnevne nastave, planiraju proširiti posjete brojnim OPG-ovima na području VPŽ, ali i posjetiti OPG-ove na području drugih županija. Vesele se daljnjoj realizaciji projekta i žele promovirati svoju županiju u ostalim dijelovima RH.

(OŠ I.G. Kovačića, tekst i foto: I. Iličić)