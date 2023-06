Uz “Večer novih pjesama” završio 30. Glazbeni festival “Pjesme Podravine i Podravlja – Pitomača 2023.”

Uz Večer novih pjesama jučer (nedjelja) je završilo ovogodišnje 30. izdanje Glazbenog festivala “Pjesme Podravine i Podravlja – Pitomača 2022.” koje je održano uz visoko pokroviteljstvo predsjednika Hrvatskog sabora, Virovitičko-podravske županije i Općine Pitomača.

Na drugoj večeri ovog glazbenog festivala u sportskoj dvorani OŠ Petra Preradovića u Pitomači posjetitelji su mogli uživati u 21 novoj skladbi, a izveli su ih Laura i Krešimir Kovačević, Željko Grozaj, Sanja Hajduković, Etno duo Goga i Željko, Madone, Digna, Viktorija Kulišić Đenka, Bojan Jambrošić, Anita Huđek, ŽVS Kajde, Podravski mužikaši, Dražen Žanko, Gordana Ivanjek, Hrvoje Hegedušić, Cecilija, Boris Ćiro Gašparac, Lucija Jeluši, Barbara Suhodolčan, Blanka Došen i Gabrijela Šipek uz pratnju Festivalskog sastava i Tamburaškog orkestara HRT-a.

-Iznimno smo zadovoljni da je uspješno završila i Večer novih pjesama 30. jubilarnog pitomačkog festivala. Ono što me posebno veseli je to što je publika živjela cijelu večer s novim pjesmama što znači da će te pjesme saživjeti i da će se sigurno slušati i pjevati najmanje do idućeg festivala, a neke vjerujem da će ostati trajne kao što su i uspješnice s naših prvih festivala. Festival i dalje raste i ono što smo zacrtali kada smo ga osnivali se ostvaruje, gotovo tisuću pjesama je podareno s ovog Festivala – rekao je Stilinović te čestitao i zahvalio svim izvođačima, a ujedno i najavio natječaj za pjesme 31. Glazbenog festivala Pjesme Podravine i Podravlja.

Ovogodišnji jubilarni 30. pitomački Festival pratio je i saborski zastupnik Josip Đakić, kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora.

– Ovaj jubilarni festival pokazuje da Podravina nije zaspala, da Podravina živi i dalje. Pjesme koje na ovom Festivalu možemo čuti živopisno opisuju naš kraj i naše življenje. Tako da ovogodišnji festival je dočarao sve ono što se događa i jedan napredak koji je apsolutno primjetljiv, ali se vidi i trud svih ljudi koji na bilo koji način sudjeluju na našem Festivalu – rekao je Đakić.

Drugoj festivalskoj večeri nazočio je i predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, načelnik općine Pitomača Željko Grgačić i njegov zamjenik Marin Aragović, te predsjednik Općinskog vijeća Pitomače Rikard Bakan.

Osim navedenih skladbi, na Večeri novih pjesama kazivani su stihovi “Kmica senica” i “Da mi ne štreka” koji od strane pozvanih skladatelja nisu uglazbljeni u zadanom roku, ali ulaze u krug tekstova za uglazbljivanje za sljedeću godinu.

Nakon finalne večeri Glazbenog festivala “Pjesme Podravine i Podravlja” na Trgu kralja Tomislava koncert je održala Cecilija.

