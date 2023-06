Zbog Klopotec Traila, u subotu, 3. lipnja lokalna cesta u Sedlarici bit će kratkotrajno zatvorena

Općina Pitomača objavila je kako će u subotu, 3. lipnja, zbog održavanja Klopotec Traila, na dva sata biti zatvorena lokalna cesta u Sedlarici.

Cesta će biti zatvorena od kućnih od kućnih brojeva 52 do 130 (od trgovine do skretanja prema Malom jarku) od 10 do 12 sati.

– Isto tako, molimo vlasnike vinograda u Aršanju, Kladarskom i Otrovanskom bregu da izbjegavaju kretanje vozilima po vinogradarskim putovima u periodu od 10 do 12 sati kako bi se trkači nesmetano mogli kretati istima bez opasnosti naleta na vozilo. Trkači nam dolazi iz različitih dijelova Hrvatske te je podrška u vidu navijanja i nuđenja okrjepe dobrodošla – poručuju iz Općine.

