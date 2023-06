ZBOGOM ŠKOLO DO JESENI Dora Bačani, Sara Malek, Luka Šabić i Toni Podnar naj učenici VPŽ, nagrađena sportska društva IBM VTC i Tehničar

Pitomača je danas (utorak) bila domaćin jubilarne, 30. po redu manifestacije “Zbogom školo do jeseni”, koja je održana u školskoj dvorani Osnovne škole Petra Preradovića pod motom “Svijet je pjesma”.

Ovoj tradicionalnoj svečanosti, koja se održava nakon završetka školske godine, nazočili su virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja Vesna Šerepac, predsjednik Općinskog vijeća Pitomače Rikard Bakan, županijski pročelnici, Martina Bunić (Upravni odjel za obrazovanje i demografiju), Jasna Abramović (Služba za poslove župana i opće poslove), Zorica Hegedušić (Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove), tajnica Sportske zajednice VPŽ Dora Međimorec, ravnatelji osnovnih i srednjih škola i drugi.

Na samom početku sve nazočne pozdravio je domaćin, ravnatelj OŠ Petra Preradovića Pitomača, Igor Maresić.

-Ovogodišnja manifestacija Zbogom školo do jeseni je jubilarna, 30. po redu, a po prvi puta održava se u Pitomači. Inače, naša Pitomača ima jedan moto, a to je da je ona općina kruha, vina i pjesme. Kod nas nitko neće ostati gladan, a ni žedan, ali morat će i pjevati s nama. Isto tako, naša Pitomača ima i jednu veliku posebnost, a to je da ima sada Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića, Dravski most i skelu kojom se može doći do Centra za posjetitelje Križnica. Isto tako, posebna je i naša škola jer je jedna od najvećih škola u Republici Hrvatskoj i Virovitičko-podravskoj županiji po tome što imamo čak deset područnih škola koje čine i ovu našu matičnu školu. Ona je iznjedrila jako poznate ljude kao što su Marta Šimić Mrzlečki, voditeljica Dnevnika, naš Zoran Vakula, vrsni meteorolog i Stjepan Lach, glazbena zvijezda u usponu – oni su bili najbolji u svojoj generaciji. Vi svi ovdje ste postigli vrhunske rezultate i samo tako nastavite i dalje. Vjerujem da vam je zacrtana lijepa i uspješna budućnost – rekao je ravnatelj Maresić.

Dobrodošlicu u općinu Pitomača svima je poželio predsjednik Općinskog vijeća Rikard Bakan.

-Čuli ste tko je sve danas ovdje i svi jako dobro znate zašto smo se okupili. Želim vam dobrodošlicu u Pitomaču, a meni je pripala čast u ime načelnika Željka Grgačića, ali i u svoje osobno ime nazočiti ovogodišnjoj manifestaciji. Nije mi ovo prva ovakva manifestacija, nekad sam sudjelovao u ulozi nastavnika, kao i ravnatelja, kada sam dovodio svoje najbolje učenike i znam što to znači za sve vas, nastavnike, učenike, ali i roditelje. Učenicima osmih razreda želim da upišu željene srednje škole, a učenicima završnih srednjih razreda želim da upišu željena veleučilišta i sveučilišta. Pošto radim na Veleučilištu u Virovitici, nadam se da će neki od vas biti naši budući studenti – rekao je Bakan te svim učenicima čestitao na brojnim uspjesima.

Svima se potom obratio župan Igor Andrović, koji je i službeno otvorio ovogodišnju manifestaciju “Zbogom školo do jeseni”.

-Drago mi je da sam danas ovdje s vama i lijepo je opet biti u općini Pitomača, općini kuha, vina i pjesme, općini vrijednih i marljivih ljudi koji poštuju svoje običaje i svoj kraj. A ove običaje smo imali prilike vidjeti i proteklih dana kada ste obilježavali Dane općine – Vidovo. Ovu manifestaciju organiziramo po jubilarni 30. puta, a riječ je o manifestaciji koja na neki način obilježava i kraj školske godine. Tom prigodom darujemo najbolje učenike osnovnih i srednjih škola, glazbenih škola, ali i najbolja školska sportska društva osnovnih i srednjih škola na području naše županije. Svi ovi nagrađeni učenici dokaz su da imamo talentiranu djecu, ali isto tako da imao kvalitetne učitelje, profesore i mentore i da naše škole doista školuju talente i da je budućnost Virovitičko-podravske županije u sigurnim rukama. Mi kao županija jesmo tu da pomognemo svima, da ulažemo u škole, da damo potporu tim talentima, a naravno očekujemo da jednog dana, kada završe svoje školovanje, da taj svoj talent vrate nazad u zajednicu, u društvo i to svoje znanje prenose s koljena na koljeno. Znam da mi kao Županija možemo puno toga napraviti kada govorimo o radovima, opremi, infrastrukturi, ali ipak i jedina mogućnost koju imaju ovi talenti upravo leži u vama učiteljima, profesorima i zahvaljujem vam na velikom trudu i radu. Ako smo mi kao Županija utjecali na bilo koji način na uspjehe ovih učenika, onda smo napravili doista veliki posao – rekao je župan Andrović te svim učenicima još jednom čestitao na zasluženim uspjesima.

Najbolji učenici, prema odluci nadležnog povjerenstva su: Dora Bačani (učenica OŠ Eugena Kumičića Slatina), Sara Malek (učenica Strukovne škole Virovitica – trogodišnji program), Luka Šabić (učenik Srednje škole Marka Marulića Slatina – četverogodišnji program) i Toni Podnar (učenik 6. razreda Glazbene škole Milka Kelemena Slatina).

Istodobno, proglašena su i najbolja školska sportska društva osnovnih i srednjih škola, a slavili su “IBM” iz OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica i “Tehničar” iz Tehničke škole Virovitica.

Nagrade najboljima uručio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović, njegov zamjenik Marijo Klement i županijska pročelnica za obrazovanje i demografiju, Martina Bunić.

Na manifestaciji su nagrađeni i svi najbolji učenici iz svih osnovnih i srednjih škola s područja Virovitičko-podravske županije. Ovogodišnju manifestaciju svojim glazbenim, pjevačkim i plesnim nastupima uveličali su učenici osnovnih i srednjih škola s područja cijele županije, a za odličnu atmosferu bio je zadužen DJ Danijel Predragović.

