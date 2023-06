ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Aktualac posvećen poljoprivredi, projektima u bolnici te vrtiću u Čačincima

Vijećnici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, pod predsjedanjem predsjednika Dinka Begovića, nazočnost župana Igora Androvića i njegovih zamjenika, Marija Klementa i Igora Pavkovića, održali su redovnu sjednicu. Na aktualnom satu bilo je riječi o brojnim temama, među kojima niz pitanja u poljoprivredi.

Pročelnik za gospodarstvo i poljoprivredu Bojan Mijok, na zahtjev vijećnika, predstavio je aktivne mjere i potpore koje Županija provodi u gospodarstvu i poljoprivredi, a odgovorio je i na pitanje o odazivu na njih.

– Virovitičko-podravska županija ove godine provodi sedam programa za pomoć gospodarstvu i poljoprivredi, neke mjere smo već proveli, neke provodimo, a neke ćemo tek provoditi. Ukupna vrijednost tog paketa mjera iznosi nešto više od 451 tisuću eura. U nekoliko navrata smo te mjere prezentirali i pozivam sve gospodarstvenike i poljoprivrednike da se prijave na programe koji su aktualni i koji će tek biti raspisani – rekao je Mijok te naveo kako će do kraja tjedna biti objavljeni rezultati programa potpora u poljoprivredi, potpora tradicijskim obrtima

– Uspješno je zatvorena mjera subvencije kamate na proljetnu sjetvu. Potrošena su sva predviđena sredstva u iznosu 40 tisuća eura, zaprimili smo i obradili 33 prijave. Trenutno razmišljamo o ponovnom pokretanju ove mjere i za jesensku sjetvu – rekao je Mijok.

I ove godine Županija će, u suradnji s Mrežom poduzetničkih inkubatora, provoditi program ViP Startup Mreže u sklopu kojega će se birati najbolje poduzetničke ideje. Predviđene su nagrade za sedam najboljih ideja u iznosu od 700 do 7000 eura.

Pročelnik Mijok odgovarao je i na pitanje vezano uz povrat poljoprivrednog zemljišta grofu Draškoviću. Istaknuo je kako je to veliki problem na području Virovitičko-podravske županije koji traje više od 20 godina.

– Procesi su u tijeku, neka pravomoćna rješenja su donesena. Na području općine Sopje vraćeno je 75 hektara. Ono što nam ulijeva nadu je to što Grofu nije u interesu uzeti zemlju poljoprivrednicima, njemu je u interesu da oni tu zemlju i dalje obrađuju, no to će nažalost biti po tržišnoj cijeni. Koliko imam informaciju riječ je o oko 200 do 250 eura. Mi kao Županija aktivno radimo na tome, no zakoni su tu koji reguliraju prava vlasnika i tu nažalost ne možemo puno. No kontinuirano se radi na tome, smišlja se model s kojim bi obje strane bile zadovoljne – rekao je Mijok.

Jedno od pitanja bilo je vezano i uz pritužbe poljoprivrednika na raspodjelu poljoprivrednog zemljišta u općini Lukač. Pročelnik je istaknuo kako se pritužbe odnose na krivotvorenje dokumenata pojedinih prijavitelja te da će se time pozabaviti nadležne službe.

Ravnatelj Opće bolnice Virovitica Dinko Blažević odgovarao je na pitanje vezano uz projekte koji se ove godine planiraju u bolnici.

– Opća bolnica Virovitica jedan je od osam partnera na projektu instalacije fotonaponskih elektrana na zgrade javne namjene. Procijenjena vrijednost je 570 tisuća eura, od toga je vrijednost bolničke elektrane nešto više od 300 tisuća eura. Riječ je o 85 posto bespovratnih sredstava iz Programa „Energija i klimatske promjene“ Europske unije, a ostalih 15 posto bit će dodatno sufinancirano od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Ta investicija će OB Virovitica koštati trošak jednog mjesečnog računa za električnu energiju, cca 20-25 tisuća eura, a osigurat će proizvodnju oko 80 posto potrebne električne energije za našu bolnicu – rekao je Blažević, dodavši kako su pred samim početkom realizacije projekta rekonstrukcije rodilišta, na kojemu će radovi trajati 9 mjeseci.

– Za vrijeme radova rodilište će biti preseljeno na odjel ginekologije. Sredstva za projekt vrijedan 1,3 milijuna eura su osigurana od strane Ministarstva zdravstva u iznosu od 50 posto, a dio iz decentraliziranih sredstava Virovitičko-podravske županije – rekao je Blažević dodavši kako je bolnici odobrena energetska obnova od strane APN-a te se čeka raspisivanje javne nabave.

Odgovarao je i na pitanje vezano uz objavljene rezultate ankete Hrvatske liječničke komore koji su Opću bolnicu Virovitica svrstali na začelje u Hrvatskoj prema kvaliteti upravljanja i uvjetima rada u 2022. godini prema mišljenju liječnika.

Ravnatelj Blažević je rekao kako je upitna vjerodostojnost ankete jer ne navodi je li odabran uzorak liječnika reprezentativan.

– Pružanje zdravstvene usluge u Hrvatskoj mjeri se kvalitetom i količinom isporučenih zdravstvenih usluga, a ne zadovoljstvom zaposlenika. Osnovni posao ravnatelja jedne zdravstvene ustanove nije zadovoljstvo liječnika, nego organizacija i pružanje adekvatne zdravstvene zaštite građanima – rekao je Blažević, dodavši kako virovitička bolnica, kao i druge bolnice tog tipa, ima problema s kadrom i nedostatkom liječnika na što ne mogu utjecati.

– Na raspisane natječaje za specijalizaciju javlja se vrlo mali broj liječnika, no i tu imamo pomake u posljednjih godinu dana i uspjeli smo pridobiti mlade liječnike – rekao je Blažević.

Župan Igor Andrović odgovarao je na pitanje vezano uz poplavu u Čačincima koja je nanijela veliku štetu na zgradama vrtića i nogometnog kluba.

– Toga dana u Čačincima je u sat vremena palo oborine koliko padne u cijelom svibnju. Ta velika količina vode prouzrokovala je poplavu u čačinačkoj “Rupi”. Kad se gradio vrtić u Čačincima povlačilo se pitanje mogućih poplava no postojao je dogovor s HŽ Infrastrukturom da se poveća propust ispod pruge kako bi voda prošla kroz kanal između nogometnog kluba i dječjeg vrtića i potom kroz taj propust. Nažalost taj propust nije proširen. Kada se dogodilo ovo što se dogodilo kontaktirali smo Hrvatske željeznice, dobili smo odgovor da je projekt gotov, pred izdavanjem je građevinske dozvole, no sad je kasno, slažem se i ja. To je sve trebalo puno ranije napraviti – rekao je Andrović, istaknuvši kako je šteta procijenjena na 400 tisuća eura, oko pola investicije samog vrtića. Naglasio je kako se očekuje pomoć Vlade RH i kako je u planu rješavanje samog problema i sprječavanja mogućnosti poplava na tom području. Jedna od ideja je izgradnja retencije koja će biti prezentirana sljedećeg tjedna Hrvatskim vodama. Kada je riječ o odabiru lokacije građenja vrtića, rekao je kako je struka projektirala zgradu i dala zeleno svjetlo za samu lokaciju.

Vijećnici su nakon aktualnog sata usvojili sve točke Dnevnog reda, među kojima se našao rebalans proračuna te niz izvješća njegovih korisnika. Vijećnici su tako izglasali izmjene i dopune proračuna te je on sada veći za 2,5 milijuna eura i iznosi 102,5 milijuna eura. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na suficit u poslovanju Županije.

(www.icv.hr, mp; foto: K. Toplak)