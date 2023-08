Zahvalnice grada Virovitice višestrukim darivateljima krvi: Humanost prije svega – darujući dio sebe, spašavaju druge

Dobrovoljni darivatelji krvi su nacionalno bogatstvo svake zemlje jer je krv nezamjenjivi lijek. Darivanjem krvi darujemo nekome život i možemo zasigurno reći da tim činom dajemo sve; dajemo sebe drugima istovremeno rastući i kao ljudi.

Krv se daruje iz osobnih pobuda, ne očekujući pritom nikakvu naknadu niti materijalnu korist, te je potrebno podizati svijest o kontinuiranom darivanju krvi kao građanskoj dužnosti.

Darivanje krvi je iznad svega čin humanosti jer spašava ljudske živote, a ujedno same darivatelje čini zadovoljnim i sretnim ljudima. Na ovaj način dobrovoljni darivatelji pokazuju svoju plemenitost, solidarnost i humanost jer je jedini izvor krvi još uvijek i jedino – čovjek. Ove godine Grad Virovitica dodijelio je četiri Zahvalnice dobrovoljnim darivateljima krvi:

Željko Ferenc rođen je 13. studenoga 1961. godine i do sada je krv darovao 103 puta.

– Prvi put sam krv darovao 1978. godine, a sigurno bi ovaj broj bio i veći da nije bilo nekih prekida. Naime, nekada smo krv mogli darovati u firmama, pa nam je tako bilo lakše odazvati se akcijama. No, 90-ih se prestalo s time, ali ja sam i dalje nastavio davati krv. Netko ljudima pomaže materijalno, a ja pomažem darujući svoju krvi jer mislim da je to nešto najhumanije što čovjek može učiniti. Sve to ima utjecaj na druge i stoga je važno potaknuti i druge da daruju krv jer tako možemo spasiti puno života – rekao je Ž. Ferenc, istaknuvši kako mu ova Zahvalnica znači mnogo.

– Lijepo je kada ti tvoja sredina zahvali za jedno ovakvo veliko humano djelo – rekao je Ž. Ferenc.

Tomo Dorić rođen je 4. travnja 1954. te je do sada krv darovao 101 put.

– Prvi put je to bilo u Sloveniji u ranoj mladosti. Pozvali su nas da idemo dati krv za jednoga čovjeka koji je jako nastradao i to me potaknulo da nastavim. Zapravo, od onda pa sve do danas nisam prestajao. Puno mi znači što to mogu činiti redovito, osjećaj je zaista neprocjenjiv. Pozivam sve mlade ljude da se uključe u darivanje krvi i na taj način pomognu nekome. Hvala Gradu Virovitici što će nam zahvaliti na ovaj način, puno mi znači činjenica da će to vidjeti i moja djeca i unuci koji će, nadam se, nastaviti mojim stopama – rekao je T. Dorić.

Damir Valenteković rođen je 3. prosinca 1964. te je do sada krv darovao 101 put.

– Krv sam prvi put dao u 4. razredu srednje škole, dakle 1980. godine. To sam napravio radi djevojke, da se pokažem hrabar, a kasnije sam samo nastavio. Imao sam raznih situacija u životu, jednom je čak i moja žena trebala dobiti krv, tako da me i to dodatno potaknulo da nastavim davati krv koliko god mi to zbog zdravlja bude bilo dopušteno. Ako si zdrav, možeš dati krv, a time i spasiti nečiji život. Lijepo je od Grada Virovitice da nam na ovaj način zahvale, no meni je još ljepša i draža spoznaja da svojim djelovanjem spašavam živote – rekao je D. Valenteković.

Dragutin Vukman rođen je 11.01.1961., te je do sada darovao krv 100 puta.

– Prvi puta sam krv darovao 1999. godine u Zagrebu jer sam tamo bio u srednjoj školi. Od tada redovito dajem krv i planiram tako nastaviti dokle god bude zdravlja, a nadam se da će dg biti još dugo. Ovo priznanje, odnosno Zahvalnica Grada Virovitice mi jako puno znači i počašćen sam što ću je primiti – rekao je D. Vukman.

(www.icv.hr)