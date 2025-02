Mladi naraštaj poljoprivrednika koji se odlučio na ovaj „kruh sa sedam kora” dobro zna da poljoprivreda više nije ono što je prije bila. Razlog tome je sasvim drugačija tehnologija, potrebe ljudi, ali i klimatske promjene koje nemalo puta znaju upropastiti sav rad i trud poljoprivrednika, uglavnom onih koji ne poštuju agrotehničke mjere i kreću u pohod bez odgovarajuće strategije. Sve to dobro zna i mladi poljoprivrednik Dragan Zvonar (29) iz Vaške u općini Sopje koji se poljoprivredom počeo baviti od malena, pomažući ocu, a ozbiljnije je s tim nastavio 2014. kada je od oca i preuzeo OPG Zvonar.

– Tada smo se još bavili stočarstvom, točnije uzgojem mliječnih krava, no zbog evidentnih problema u tom sektoru, 2019. smo prešli na ratarstvo i povrtlarstvo – rekao nam je Dragan koji sa svojom suprugom Mihaelom i tri zaposlena djelatnika obrađuje oko 70 hektara zemlje – 55 hektara vlastite i 15 hektara državne zemlje u općini Sopje.

Na svojim poljoprivrednim površinama uzgajaju ratarske kulture, kukuruz, pšenicu, sjemenski ječam, ekološku repicu, sjemensku soju i povrće, papriku ajvaricu i industrijsku rajčicu kojoj daje poseban naglasak, i to s razlogom, jer je prošle godine bio najuspješniji kooperant tvrtke Podravka iz Koprivnice po prinosu rajčice na površini do 5 hektara.

– Ove ćemo godine proširiti proizvodnju industrijske rajčice pa ćemo je umjesto na 2,5 hektara, zasijati na približno 11 hektara. Taj uspjeh me je i potakao da „podebljam” proizvodnju, a za to imam i uvjete. Jedan od najvažnijih je navodnjavanje. Naime, zahvaljujući sistemu „Kapinci-Vaška” navodnjavam oko 60 hektara svojih površina, a zaslugom toga imam i odlične prinose te kvalitetan urod svih kultura pod navodnjavanim površinama, neovisno radi li se o povrću ili ratarskim kulturama koje sve pripadaju kategoriji ekološke proizvodnje. Dva sustava navodnjavanja smo kupili vlastitim sredstvima i na većini površina ostvarujemo dvije berbe godišnje. Naravno, da bi bio uspješan, osim navodnjavanja treba poštivati i sve druge agrotehničke mjere, redovno nazočiti edukacijama za poljoprivrednike, seminarima i drugim edukativnim sadržajima. Osim toga i supruga i ja smo informatički osviješteni i smatramo da se bez toga ne možeš nositi s izazovima. Dobra suradnja s tvrtkom „Agroland” posebno s njihovim agronomom Sašom Jeftinijom također nam puno znači jer dao nam je pregršt dobrih savjeta koji su u konačnici urodili plodom. Osim toga imamo i svu potrebnu mehanizaciju koju smo nabavili povratom sredstava kao korisnici mjere 4.1.1. Redovno se prijavljujemo i na natječaje VPŽ te odlično surađujemo s pročelnikom Bojanom Mijokom, kao i s načelnikom Općine Sopje Berislavom Androšem – naglasio je Dragan, ali uz to napomenuo i činjenicu da ako se želiš baviti ovim poslom onda nema „ni svetka ni petka”, nego samo ponekad par dana godišnjeg odmora.

– Poljoprivreda može biti lijepa i unosna, ali potrebna je žrtva, posebno ako imaš zdravstvenih problema – rekao nam je Dragan koji od rođenja ima problema s bubrezima, a 2022. godine obolio je od korone koja je dovela i do trajnog oštećenja tog vitalnog organa.

– Čekam na transplantaciju bubrega i dva puta tjedno odlazim u bolnicu na hemodijalizu. Moram se uistinu dobro organizirati da bi uspio „držati vagu” između zdravlja i posla, no vjerujem i nadam se da ću to uskoro riješiti i više se posvetiti poslu, no to na žalost ne ovisi samo o meni – zaključio je ovaj uspješni mladi poljoprivrednik, otac dvoje predškolske djece za koju je još rano prognozirati hoće li krenuti očevim stopama.

– Još su mali, ali nadam se da će u životu odabrati ono što vole, ali u čemu će i naći dovoljno vremena za sebe – rekli su nam na odlasku Dragan Zvonar i njegova supruga Mihaela.

(icv.hr, bs)