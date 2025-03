Znate li da Virovitica ima državne prvake u stolnom tenisu i plivanju za učenike s intelektualnim teškoćama? I to da će ove godine, uz odličnu državnu završnicu stolnog tenisa, plivanja, atletike i pikada u Poreču, boje Virovitice, Virovitičko-podravske županije i Hrvatske stolnotenisači Centra za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku dr. Terezija Salaj Rakić Virovitica (COOR) braniti na Europskim igrama mladih s teškoćama u Češkoj „Emil Open“ ?

Donosimo vam priču o tome zašto je stolni tenis u Centru danas više od sporta, a u ovom članku predstavljamo učenike osnovne i srednje škole koji su osvajači medalja na županijskim i državnim razinama. Jer, dok su se za plivanje pripremali nekoliko mjeseci na bazenima u Barcsu, za stolni tenis pripremaju se doslovno – svaki odmor, svakog dana.

Svi naši sugovornici hvale svoje učitelje, Ivicu Ivekovića i Antonia Pavlovića, koji su uvijek puni razumijevanja i koje mogu tražiti za savjet, pomoć, ideju oko reakcije na protivnički potez.

Bez njih, sve bi, kažu, ostalo samo na stolu u hodniku škole, oko kojega se okupljaju baš svaki odmor i nikada ne bi imali prilike pokazati svoj talent izvan virovitičkih granica.

Ovako, razbijajući predrasude i osvajajući medalje, ovi su mladi na poseban način ambasadori sporta u cijeloj Hrvatskoj, ali i šire. Pobijedivši ne samo vlastite strahove, već nerijetko i teške prilike života iz kojih dolaze, postaju tako, uz pomoć svojih učitelja, te uz potporu roditelja, prijatelja i škole, primjer i poticaj svima da otkriju talent u sebi i da ga slijede.

Jedan od njih je Josip Nemeš iz Gačišta. Ovaj učenik 8. razreda ljubav prema stolnom tenisu otkrio je prije tri godine, a danas se može, uz ostala postignuća, pohvaliti dvostrukom titulom viceprvaka Hrvatske. Ujedno, ove godine u lipnju putuje u Češku, na Europske igre mladih s teškoćama “Emil Open”, gdje će braniti boje svoje škole, grada i županije.

Za Josipa učitelji i prijatelji čuvaju samo lijepe riječi. Kažu kako je posvećen, discipliniran i precizan te da uživa u svakoj novoj prilici za učenjem i napredovanjem.

-Odličan je osjećaj i igrati, ali i biti na natjecanju. Stolni tenis mi je i zabavan i zahtjevan, a sve što želim je biti – bolji. Budući da mogu trenirati samo u školi, koristim svaki odmor i trening kako bih napredovao – rekao nam je Josip koji ističe kako mu je bilo lijepo i u Poreču, iz kojeg je donio srebrnu medalju na državnoj završnici, kao i putovanju u Češku, gdje će upoznati nove prijatelje, ali i vidjeti kako oni drže reket, serviraju, “režu loptu”.

PRVA, PA ZLATNA

Među onima koji su vrlo brzo iz početničke razine stigli do prve medalje, i to odmah zlatne, je Aleksandra Žiher iz Turanovca, njegova kolegica iz 6. razreda.

Osvojila je prvo mjesto na županijskom turniru, na natjecanju na kojem je nastupila prvi put te je sa drugim pobjednicima sudjelovala u Poreču, izu kojeg je došla kao “srebrna” u Hrvatskoj.

Aleksandra nam priča kako je stolni tenis počela igrati kod kuće, zahvaljujući roditeljima i kumovima koji ga godinama rekreativno igraju. Zato, kad je vidjela prazno mjesto za stolom u hodniku škole u 5. razredu te reket, bio je to njen test preciznosti koji je otprve položila.

-Volim igrati, iako sam se na natjecanju malo ljutila na početku, kad su protivnici imali više bodova od nas. No tada sam rekla sama sebi: ja to mogu i okrenula igru u svoju korist. Samo sam “išla”, ruke su same radile. Inače igram pod svakim odmorom i jako je zabavno. Svi se okupimo, vježbamo, a iako nekada i noge zabole, sve je vrijedno. Trenirat ću i dalje – poručuje Aleksandra.

OBRANIO TITULU DRŽAVNOG PRVAKA

Svoj uspješan skok do vrha u stolnom tenisu za djecu i mlade s teškoćama u razvoju nastavlja i srednjoškolac Domagoj Duvnjak iz Budakovca, učenik 1. razreda smjera pomoćni kartonažer.

S dojučerašnjim kapetanom hrvatske rukometne reprezentacije osim imena i prezimena dijeli i sjajne sportske rezultate te ljubav prema odricanju, vježbi i natjecanjima, a njegovi učitelji, na temelju dosadašnjih rezultata; zlatnih medalja i uspjeha, predviđaju kako bi se uskoro mogao natjecati i u stolnom tenisu u konkurenciji učenika redovnih srednjih škola.

Domagoj je po drugi put osvajač prvog mjesta u državi, a okitio se zlatom i na županijskoj razini na nedavnom turiniru u Virovitici. Skroman i tih, Domagoj je lani osvojio i titulu najsportaša i najučenika COOR-a, vrijedna priznanja za jednaki trud i na nastavi i u sportu.

-Počeo sam igrati prije tri godine, kao i drugi, za vrijeme odmora. Svidjelo mi se. Nakon početnih poteza učitelji su me naučili sve ostalo. Kad igram, osjećam se slobodno i to me potiče da nastavim – kaže Domagoj, koji uz stolni tenis voli i nogomet, ali samo u rekreativne svrhe.

“KAD IGRAM, OSJEĆAM SE KAO DA LETIM”

Prva na županijskom turniru ove godine, a druga u državi prošle i ove godine je njegova kolegica Leonarda Đanić iz Pitomače. Ova učenica drugog razreda, smjera pomoćna krojačica, uživa u igri pod svakim odmorom i raduje se novim izazovima na natjecanjima. Brzina, tehnika, procjena putanje, sve je to Leonarda s drugim kolegama svladala u posljednje dvije godine otkako se bavi stolnim tenisom i postiže zapažene i vrijedne rezultate. Prošle godine proglašena je najsportašicom COOR-a.

-Kad igram, iskreno, osjećam se kao da letim. Počela sam kao i drugi, pod odmorom sam uzela reket u ruku i krenula prebacivati lopticu. Uskoro me vidio učitelj, pitao bih li željela i vježbati ovaj sport. Pristala sam. Prije sam igrala odbojku, no sada je stolni tenis moja velika ljubav. A natjecanja su fora; iako me uvijek malo je strah, jer ne znaš kakvi su protivnici, no na kraju bude uzbudljivo, a i upoznaš nove prijatelje – smatra Leonarda, koja svaki odmor i vrijeme poslije škole iskoristi za vježbanje.

ODLIKAŠICA S REKETOM

Njena prijateljica Ivana Viljevac također niže medalje. Ivana je skromna i samozatajna, no zato treneri i prijatelji za nju govore da je jako dobra učenica, odlikašica, uvijek spremna na vježbanje i ulaganje truda u bilo koju sportsku aktivnost.

Do sada je osvojila 2. mjesto na županijskom turniru u stolnom tenisu, a na ovogodišnjem državnom prvenstvu osvojila je zlato. S kolegama i prijateljima sudjelovat će na natjecanju u Češkoj u stolnom tenisu i tako biti ambasadorica sporta za naš grad i sredinu.

PONOSNA OBITELJ

Njena prijateljica i kolegica Lana Sklenar, ako ćemo gledati igrački staž, najmlađi je dio ove nagrađivane ekipe. No, iako je po prvi put reket u ruku uzela u rujnu prošle godine, medalja oko vrata već je tu. Osvojila je broncu na prvom natjecanju, županijskom turniru u Virovitici.

Dobra sportska podloga iz osnovne škole, u kojoj je igrala tenis i košarku poslužila je da uvježbanost i spremnost na naporan rad uloži u novu disciplinu, pa su i odlični rezultati brzo stigli.

– Moj otac je mislio da nikad neću otići na turnir, no kada sam pozana u ekipu od strane učitelja i sa županijskog turnira nedavno kući donijela medalju, bio je jako sretan. Mislim da je ponosan na mene. Nama je važno da možemo biti iskreni sa svojim učiteljem, da kažemo ako nešto ne znamo ili ne možemo, pa i to da želimo ići na turnir. Za ovaj sport treba se dobro fokusirati na lopticu i pratiti je, ali i biti malo hrabar. Razmišljam ovako; ako i promašim, nije problem. Vježbamo, straha nema, učimo jedni od drugih, svaki je trening važan jer na njemu možemo napredovati – ohrabruje druge Lana.

Jer, na tragu Laninih ohrabrenja, treba slijediti svoj osjećan, a rezultati će, kao nagrada, sigurno uslijediti. Svim našim sugovornicima možemo samo poželjeti daljnji uspjeh na koji je, uz njihove trenere, roditelje i Centar, ponosna i cijela zajednica.

(icv.hr, mlo)