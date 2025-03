Emisija ICV radija „Đir po županijama“ danas, 22. ožujka donosi razgovor s načelnikom općine Čađavica Mirkom Rončevićem. Tema emisije su aktualnosti na području općine, kao i projekti i planovi za budućnost. Između ostalog, načelnik Rončević dotaknuo se i projekta edukacije stanovništva i rješavanja divljih odlagališta otpada.

– Prošli smo na natječaju da provedemo edukaciju te organiziramo informativni sastanak s mještanima i školama kako bi podigli svijest građana vezano za komunalni otpad. Troškovi odvoza otpada su sve veći, što vidimo po svim gradovima i općinama u cijeloj državi. Treba nam edukacija da se što više otpada razvrstava, da smanjimo količinu komunalnog otpada koji se odvozi, da se što manje odlaže na odlagalište. Na kraju krajeva mnogo toga se može ponovo uporabiti. Prošli smo i na natječaju za sanaciju divljih odlagališta koja su nastala na površinama koje nisu u vidokrugu naselja. Dobili smo sredstva da to sve saniramo i da postavimo nešto nadzornih kamera, da možemo to bolje pratiti te da tako pokušamo utjecati na mještane da to više ne čine – rekao je Rončvić.

Koje će projekte uskoro provoditi Općina Čađavica možete poslušati danas, 22. ožujka u 17 sati.

(icv.hr, mk)