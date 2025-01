Grad Orahovica raspisao je Javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Orahovica koja se nalazi na pristupačnom mjestu izravno priključena na Državnu cestu D2 (Podravska magistrala), a udaljena je od autoceste A1 Lužani 55 km, te od željeznice u Čačincima 6 km. Na području zone krajem 2022. godine završeni su radovi na izgradnji faze 1 komunalne infrastrukture kojima se za potrebe korisnika stavlja u funkciju, i to dvosmjerna cesta s dva usporedna kraka sa zelenom površinom i odvodnim kanalom između dva prijelaza, nogostupom, parkiralištima, kolnim ulazom na parcele, vodovodnom mrežom, sanitarno-fekalnom kanalizacijom, oborinskom odvodnjom, plinskom mrežom, elektroenergetskom mrežom, mrežom kabelske kanalizacije (DTK), mrežom javne rasvjete. Gradonačelnik Grada Orahovice istaknuo je kako su izgradnjom infrastrukture i uređenjem Poduzetničke zone stvoreni preduvjeti za snažniji gospodarski rast, poboljšanje poduzetničke klime, privlačenje novih investitora i otvaranje novih radnih mjesta.

– Donesen je Program de minimis potpora za nove investicije u Poduzetničkoj zoni Orahovica za razdoblje 2024-2026.godinu i Pravilnik o kupoprodaji građevinskog zemljišta temeljem Programa de minimis potpora za nove investicije u Poduzetničkoj zoni Orahovica za razdoblje 2024-2026.godine. Na ovaj način pomažemo potencijalnim investitorima za razvoj i širenje tvrtki pružajući mogućnost novog zapošljavanja što će imati pozitivan utjecaj na razvoj gospodarstva i lokalne zajednice općenito. Naša je uloga kao Grada stvarati uvjete za jačanje gospodarstva, poduzetništva i obrtništva-rekao je gradonačelnik Rister. Prodaja građevinskog zemljišta u ovom natječaju odnosi se na ukupnu površinu 72.475m2, a radi se o četiri čestice i to k.č. br. 2382/9 u k.o. Orahovica, površine 26.897 m², k.č. br. 2382/10 u k.o. Orahovica površine 5.869 m², k.č. br. 2382/16 u k.o. Orahovica površine 26.096 m² i k.č. br. 2382/17 u k.o. Orahovica, površine 13.613 m². Sukladno Odluci o utvrđivanju cijene neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Orahovica, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Orahovice utvrđena je početna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta od 8,74 EUR/m². Gradsko vijeće Grada Orahovice donijelo je Program de minimis potpora za nove investicije u Poduzetničkoj zoni Orahovica za razdoblje 2024-2026.godinu i Pravilnik o kupoprodaji građevinskog zemljišta temeljem Programa de minimis potpora za nove investicije u Poduzetničkoj zoni Orahovica za razdoblje 2024-2026.godine. U navedenom Pravilniku navedeni su svi uvjeti kupoprodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Orahovica, definirani i pojašnjeni svi kriteriji temeljem kojih potencijalni ulagač ima smanjenje početne cijene zemljišta do najniže cijene od 1 EUR/m2 te pojašnjeni svi uvjeti oko same kupoprodaje te bodovanja ponuditelja s kriterijima odabira.

-Primjerice, ako poduzetnik želi kupiti parcelu od 2.000 m2 te ako se ulaganje odnosi na ulaganje u proizvodnju npr. namještaja, tada se cijena umanjuje temeljem Kriterija za ostvarivanje potpore za 90%, a budući da je najniža cijena 1 EUR/m2 tako je u ovom slučaju cijena po kojoj se vrši prodaja 1 EUR /m2, odnosno ukupna cijena cijele parcele s potporom iznosila bi 2000,00 EUR.

Ako poduzetnik želi kupiti istu tu parcelu, ali se ulaganje odnosi na proizvodnju električne energije i ako se radi o poduzetniku početniku, tada se početna cijena temeljem Kriterija odabira smanjuje za ukupno 60% od početne cijene jer poduzetnik koji ulaže u proizvodnju električne energije ima smanjenje cijene od 50% i ako se radi o poduzetniku početniku još 10%, tako da je ukupno oslobođenje 60% -istaknuo je Rister. Javni natječaj nalazi se na web stranicama Grada Orahovice te se na istom mogu pronaći svi potrebni podaci i kriteriji vezani za umanjenje početne cijene neizgrađenog zemljišta kao i uvjeti kupnje istoga.

https://www.orahovica.hr/poduzetnicka-zona-orahovica/

Javni natječaj je otvoren do 24.siječnja 2025.godine, a za vrijeme trajanja Javnog natječaja nekretnina se uz prisustvo ovlaštene osobe može razgledavati uz prethodnu najavu na [email protected] dana 13. i 14. siječnja 2025. godine u vremenu od 12,00-14,00 sati, te uz pravo uvida u dokumentaciju vezanu za nekretninu.

Za sve ostale upite vezane uz provedbu Javnog natječaja, zainteresirane osobe mogu se obratiti u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice te zatražiti objašnjenje ili informaciju putem e-pošte na adresu: [email protected] . Grad Orahovica dodjeljuje potpore mikro i malim poduzetnicima, obrtnicima kroz Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva . Program uključuje potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika, potpore za nabavu novih strojeva i opreme, potpore za nova zapošljavanja.

Poduzetnicima koji će ulaganje izvršiti na području Grada Orahovice, uz poduzetnički inkubator i novu poduzetničku zonu, Grad Orahovica nudi olakšice u obliku obročnog plaćanja komunalnog doprinosa, a broj obroka za pojedine kategorije obveznika utvrđuje se razmjerno s visinom komunalnog doprinosa.

Što je još važnije, Odlukom o komunalnoj naknadi na području Grada Orahovice, propisuju se olakšice poduzetnicima koji ulažu na području Grada Orahovice. Tako se vlasniku novoizgrađenog prostora koji služi za proizvodne djelatnosti odobrava smanjenje obveze plaćanja komunalne naknade, i to u 100% iznosa u prvoj godini obavljanja djelatnosti te 50% iznosa u drugoj godini obavljanja djelatnosti. Vlasniku novoizgrađenog poslovnog prostora koji služi za obavljanje djelatnosti koje nisu proizvodne, odobrit će se smanjenje plaćanja komunalne naknade, i to u 50% iznosa u prvoj godini obavljanja djelatnosti te 20% iznosa u drugoj godini obavljanja djelatnosti. Tvrtkama ili obrtima registriranim na području Grada Orahovice koji zapošljavaju 30 osoba, uz zadržavanje istog broja prijavljenih zaposlenih osoba tijekom subvencionirane godine, odobrit će se smanjenje obveze plaćanja komunalne naknade u 20%-tnom iznosu tijekom cijele godine. Također, investitorima koji su izvršili kapitalna ulaganja u turističku infrastrukturu odobrit će se smanjenje plaćanja komunalne naknade u 60%-tnom iznosu u prvoj godini te 30%-tnom iznosu u drugoj godini ulaganja u turističku infrastrukturu.

– Svjesni da nikada svi poduzetnici i obrtnici sa područja Grada ne mogu biti zadovoljni kako potporama koje dajemo tako i raznim olakšicama koje im stoje na raspolaganju, nastojimo iz godine u godinu raditi na poboljšanju uvjeta za privlačenje novih poduzetnika, ali i za ostanak postojećih poduzetnika i obrtnika na području Grada – rekao je gradonačelnik Rister.

(Grad Orahovica)