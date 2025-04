U Višenamjenskoj dvorani u Orahovici, gradonačelnik Saša Rister sa suradnicima, direktorima gradskih poduzeća, održao je zbor građana za dva Mjesna odbora, Centar i Merkur.

U uvodu su oba predsjednika mjesnih odbora, Darko Pigler (centar) i Vlado Karakaš (merkur), podnijeli izvješća o učinjenom u proteklom razdoblju, a potom su krenula pitanja građana i duga konstruktivna rasprava. Glavne teme bile su kao i u većini drugih mjesnih odbora – poplava i štete nakon istih te javna rasvjeta.

Gradonačelnik Saša Rister i direktori gradskih poduzeća nastojali su odgovoriti na sva pitanja te pojasniti problematiku, a također su prihvatili i neke ideje i obećali vrlo brzo reakcije za određene dijelove navedenih mjesnih odbora.

-Problematika je uglavnom podjednaka kod svih, poplava i javna rasvjeta. Mjesni odbor Centar je jedan od onih koji je najviše stradao u nedavnoj poplavi, točnije Ulica Stjepana Radića gdje smo, odgovorno tvrdim, učinili sve da pomognemo sugrađanima kako za vrijeme, tako i nakon poplave u saniranju dvorišta i ostalih šteta. Znamo da je najveći problem čišćenje korita rijeke Vučice i retardacijske brane. Na svim zborovima građana sam ponovio da je to u nadležnosti Hrvatskih voda i da smo mi tu kao Grad potpuno nemoćni, šaljemo dopise, upite, zovemo, pitamo i nadamo se konačno rješenju. Ono što Grad može to i radi, čistimo oborinske kanale i pomažemo u svom saniranju građanima koliko god možemo – rekao je Rister.

Što se tiče rasvjete, rekao je kako su trenutno u fazi izmjene 1200 postojećih rasvjetnih tijela u novu led rasvjetu i ti radovi su još u tijeku te zamolio sugrađane za strpljenje.

-Imamo upita za neke ulice gdje nema javne rasvjete i to ćemo riješiti kroz novi projekt. Mjesni odbor Merkur imao je pitanja oko nastavka uređenja pješačke staze od višenamjenske dvorane do onog dijela preko puta vatrogasnog doma i tu sam rekao da imamo svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju i da je projekt prijavljen na prekograničnu suradnju s mađarskim gradom Orfijem. Prošli smo onaj prvi korak administrativne provjere te se nadamo da ćemo u lipnju dobiti zeleno svjetlo i krenuti s radovima. Bilo je upita za postavljanje ležećih policajaca kroz Ulicu kralja Zvonimira zbog prebrze vožnje i tu smo već podnijeli zahtjev Županijskoj upravi za ceste za postavljanje istih na dva mjesta, kod semafora na Merkuru i kod trgovine SPAR, gdje se nalazi autobusno stajalište, jer su upravo ti dijelovi posebno rizični za sigurnost djece i ostalih sudionika u prometu – naglasio je Rister.

Istaknuo je i kako su građani imali upit za jedan dugogodišnji problem, a to je pitka voda na tzv. Plavšićevom brdu.

– To je problem već 40 godina. S obzirom na to da se to područje sve više razvija, a prostor popunjavaju vlasnici vikendica, sazvat ćemo sastanak s predstavnicima VIRKOMA i projektantima kako bismo detaljno provjerili cijelu situaciju i pronašli idealno rješenje – rekao je Rister.

Na kraju je zahvalio građanima na odazivu.

– Zahvaljujem svima koji su sudjelovali i iznijeli svoje prijedloge. Vaša uključenost pokazuje koliko vam je stalo do vaših mjesnih zajednica. Vjerujem da ćemo i dalje, zajedno, raditi na stvaranju što boljih uvjeta za život u našem gradu – zaključio je Rister.

(icv.hr, vg)