U Višenamjenskoj dvorani u Orahovici danas (utorak) je održana svečana promocija studenata preddiplomskog i diplomskog studija fizioterapije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Orahovici na kojoj je 25 diplomanata preddiplomskog studija i 34 diplomskog primilo svoje zaslužene diplome.

Diplome im je uručio dekan prof. dr. Aleksandar Včev, a čestitke uputili prodekan za nastavu i studente prof.dr.sc Branko Dmitrović te prodekanica za znanost i poslijediplomske studije. prof. dr. sc. Martina Smolić.

Objema generacijama obratio se dekan Aleksandar Včev naglasivši kako je u Orahovici fakultetsko obrazovanje zapisano od 1228. i po tome je Orahovica najstarije sveučilište u Hrvatskoj, a posebno je istaknuo kako se napunilo 9 godina rada orahovačkog fakulteta i kako je ovo peta generacija diplomanata u Orahovici.

-Prije devet godina tadašnji gradonačelnik Josip Nemec, njegov suradnik Darko Žužak te moj tim i ja pokrenuli smo preddiplomski studij fizioterapije u Orahovici, a danas imamo i diplomski te specifični sveučilišni poslijediplomski studij kardiopulmonalne rehabilitacije. Uskoro očekujemo i akreditaciju za novi smjer, a to je preddiplomski studij primaljstva koji bi trebao krenuti od jeseni. Na studij nam dolaze studenti iz cijele Hrvatske, stječu ovdje znanja i vještine koje će prenijeti u svoje sredine, ali ponijet će i uspomenu na Orahovici i ja se nadam možda i ostati ovdje i zaposliti se . Velika je ovo stvar za Orahovicu, za ovaj mali grad koji postaje pravi i jaki sveučilišni grad – rekao je Včev te istaknuo izvrsnu suradnju s Gradom Orahovicom i Virovitičko-podravskom županijom, s orahovačkom osnovnom i srednjom školom.

Prisutnima se potom obratio i gradonačelnik grada Orahovice Saša Rister.

-Naš fakultet raste iz dana u dan i čini Orahovicu velikom i priznatom na čemu se od srca zahvaljujem dekanu Aleksandru Včevu jer od njega je ova sjajna priča krenula. Danas smo pred novom, petom generacijom diplomanata, mladim ljudima koji su u Orahovici od sebe učinili ljude i usavršili se za nove životne pobjede. Moja je želja da svi oni ostanu u našoj lijepoj Hrvatskoj i ovdje rade, a kamo sreće da dio njih ostane u Orahovici koju su, siguran sam, i zavoljeli. Čestitam svim diplomantima od srca – rekao je Rister.

Nakon obraćanja na obje promocije, intonirana je studentska himna ”Gaudeamus igitur” te himna Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek ”Slavonijo ja sam tvoje dijete”, a potom su svečano i simbolično na obje promocije, diplomanti bacili svoje studentske kape u zrak u znak proslave i želje za srećom u daljnjem životu.

U ime studenata preddiplomskog studija obratila se diplomantica Ana Kovač, a u ime diplomanata diplomskog Karlo Mahaček oboje zahvalivši profesorima, djelatnicima fakulteta i kolegama na predivnim godinama provedenim u Orahovici.

Među njima je i prodekan za nastavu i studente prof.dr.sc Branko Dmitrović naglasio kako se Orahovica svima uvukla pod kožu.

-Drago mi je da smo izveli i ovu generaciju studenata u Orahovici koja sve više pruža najbolje moguće uvjete od nastave do svih drugih studentskih potreba. Ovdje dolaze i studiraju doista studenti iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja, a evo ovih danas očekujemo i dolazak jedne studentice čak iz Filipina koja će nam se pridružiti što dokazuje cilj ovog fakulteta, a to je da se on širi izvan granica Hrvatske. Orahovica se i u fizioterapiji i dentalnoj medicini pokazala kao grad koji od studenta čini bolje i mirnije ljude, oni uživaju i jako vole studirati ovdje – rekao je Dmitrović.

Prodekanica za znanost i poslijediplomske studije. prof. dr. sc. Martina Smolić istaknula je kako je ponosna što je Orahovica od jednog malog dislociranog studija u devet godina izrasla u pravo moderno sveučilište.

-Orahovica je jedna posebna priča studija, suradnje i razvoja obrazovanja, a mi kao ljudi koji radimo na ovom fakultetu iznimno smo ponosni što smo sve napravili u samo devet godina. Što se tiče orahovačkih studenata, osim što su iznimno su marljivi i aktivni u svojim studentskim obvezama, izvrsno sudjeluju i u znanstvenim projektima kao što je Erasmus plus mobilnostima što je dosta njih koristilo u nastavi, ali iza stručnu mobilnost. Od ove godine imamo i kratkoročne mobilnosti na koje pozivam sve buduće studente da se uključe jer ta mobilnost im otvara izazove upoznavanje novih kultura, ali posebno daje prigodu ostvariti nova saznanja i uspostaviti mreže za ponovne odlaske i suradnje u cilju razvoja sebe kao osobe i sredina iz koje dolaze – zaključila je Smolić.

(icv.hr, vg)