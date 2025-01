Kino Pitomača i ovog vikenda odnosi dvije kino projekcije. Tako u petak, 31. siječnja 20 sati, pogledajte akcijski film “William Tell”. A u nedjelju, 2. veljače u 17 sati, na rasporedu je triler “Pratnja”.

WILLIAM TELL

Izvorno ime: William Tell

Redatelj: Nick Hamm

Žanr: akcijski

Uloge: Claes Bang, Jonathan Pryce, Golshifteh Farahani

Trajanje filma: 133 min

Godina: 2025.

Sadržaj filma: U švicarskim Alpama 1307. godine, Wilhelm Tell, legendarni strijelac, biva uvučen u krvavi sukob protiv habsburških tirana koji tlače njegov narod. Nakon što su mučenici izgubili sve, Tell mora suočiti najokrutnijeg neprijatelja, zlog habsburškog namjesnika Gesslera, koji mu prijeti životom sina. Gessler ga je kaznio tako što je Tella natjerao da s vlastitim lukom i strijelom gađa jabuku na sinovljevoj glavi. Iako je obećao da više nikada neće posegnuti za nasiljem, borba za najdraže i strast za slobodom vode ga u bitku koja će ujediniti cijelu Švicarsku. Uz nevjerojatne preokrete, osobne žrtve i trenutke nesalomljive hrabrosti, Tell postaje simbol otpora u epskoj borbi za slobodu. Ali, može li pravda pobijediti kad je cijena tako visoka?

PRATNJA

Izvorno ime: Companion

Redatelj: Drew Hancock

Žanr: Triler, Znanstvena fantastika, Horor

Uloge: Rupert Friend, Marc Menchaca, Harvey Guillén, Sophie Thatcher, Lukas Gage, Jack Quaid, Woody Fu, Megan Suri

Trajanje filma: 97 min

Godina: 2025.

Sadržaj filma: Projekt ponovno okuplja filmski tim koji je producirao, a u slučaju Creggera, napisao i režirao Barbarian. New Line Cinema — studio koji je zaslužan za veliki hit “Notebook” — i nekonvencionalni tvorci filma “Barbarin” srdačno vas pozivaju da doživite novu vrstu ljubavne priče… kakvu još niste vidjeli na velikim platnima.

(icv.hr)