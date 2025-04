U sklopu nacionalnog programa Noć knjige, u Knjižnici i čitaonici Pitomača, Marijana Perinić predstavila je svoju najnoviju knjigu intrigantnog naslova “Sve što su mi prešutjeli o muškarcima i ženama: Vodič za preživljavanje muško-ženskih odnosa”.

Ova večer nije bila samo klasična promocija knjige, već istinski performans koji je spojio književnost, humor i osobno iskustvo. Perinić je svojom prepoznatljivom energijom, britkim humorom i iskrenošću povela publiku na uzbudljivo putovanje kroz kompleksne, često zabavne, a ponekad i zbunjujuće muško-ženske odnose.

-Knjiga “Sve što su mi prešutjeli o muškarcima i ženama” je moja posljednja knjiga sam pisala godinu i pol dana. U njoj se nalazi oko 50 kratkih priča baš o muškarcima i ženama i ljudi me pite zašto pišem o tome. Kad vidite moj cijeli životni put kroz sve te knjige koje u podlozi imaju ljubav, odnosno muško-ženske odnose, i svi ti showi koje inače radim, ženska priča, talk show, stand-up komedija, moja koja je bila isto stand-up komedija, koji je bio o muško-ženskim odnosima. To je nekakav moj, evo, životni put, nekakav životni smisao, svrha, gdje ja volim rudarit po sebi, rudarit po tim odnosima, i onda to jednostavno podijelim s publikom. Knjiga je kako se kaže “cherry on top”, koja ima red neozbiljnih tekstova, red ozbiljnih tekstova, i naravno, kreće s muškarcima, a završava s nekakvim komičnim tekstovima, isto stand-up komedije – govori nam autorica Marijana.

Tijekom večeri osvrnula se i na svoja prethodna djela – od prve zbirke šaljivih priča sa stand-up nastupa “Gore ne može”, preko romana “Šaka suza, vrića smija”, “Jesi online?” i “Raskrižje”. Svako od tih djela ostavlja trag autentičnosti i Marijanine sposobnosti da kompleksne životne teme prenese na jednostavan, topao i duhovit način.

–Cijela priča kreće od 2010. godina kad je izdana moja prva knjiga “Gore ne može”, to je zbirka šaljivi priča sa stand-up nastupa. To je sukus nekakvih mojih trogodišnjih amaterskih nastupa. Zatim sam napisala moj prvi roman “Šaka suza, vrića smija”, koji je napisan u prvom licu jednine i to je najpodavanija knjiga. Roman je to koji priča o nekakvim single 30-godišnjacima koji na prvu izgledaju jako sretni, sve im je jako zabavno u životu, sva što se događa, ali na kraju kad se zagrebe u njihove nekakve psihološke profile i djetinjstvo, onda se shvati da su jako nesretni. Sva se traže ljubav na krivim mjestima i zato se puno smije, ali se i nešto plaće, zato i je takav naziv knjige. Treća knjiga “Jesi online” knjiga koja je napisana 70 do 80 posto kroz dopisivanja, gdje pet prijateljica se dopisuju kroz WhatsApp, Viber. Tematizira ženska prijateljstva i to jedna ovako lijepa naša u malom. Naravno, dotiče se pitanje nepotizma, homofobije, nacionalizma i svega ono što čini lijepu našu lijepu našom. Četvrta je “Raskrižje”, koju sam pisala u koroni, odnosno korizmi 40 dana. To mi je najdraža knjiga, zato što je osobna, zato što je najviše terapeutska. Zvuči ovako dosta ozbiljno, ali u stvari opet ima komične situacije. Knjiga tematizira ono vječno duhovno pitanje što bi bilo kad bi bilo jer ta protagonistica ide na nekakav put i dogodi se prometna nesreća i, glavno pitanje je lijevo ili desno na tom raskrižju. Ona kaže desno, ide o život i u jednom smjeru. Kaže lijevoj, ide o život u drugom smjeru i cijelo vrijeme se, u stvari, čitaju dva romana u jednom – objašnjava nam autorica.

Marijana Perinić je daleko više od spisateljice. Publika ju poznaje i kao voditeljicu, komičarku, imitatoricu, kolumnisticu i kreativnu silu iza brojnih televizijskih i scenskih formata. Osnivačica je prvog tematskog stand-up showa o odnosima “Štiklom u mozak, loptom u dupe”, dok je kao imitatorica bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović oduševljavala gledatelje širom regije. Također je autorica popularnog talk-showa Ženska priča, kojim već više od desetljeća promovira žensku solidarnost i važna društvena pitanja.

Književna večer u Pitomači poslužila je kao podsjetnik koliko riječi, kada su izrečene s iskrenošću i strašću, mogu povezivati ljude i otvarati važne teme – uz pokoji glasni smijeh, ali i trenutke prepoznavanja i razmišljanja.

A za kraj je svima autorica poručila – “Čitajte. Nema pisanja bez čitanja, nema čitanja bez pisanja. U knjigama je moć”.

