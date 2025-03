Dolaskom ljepšeg vremena započele su i ribičke radne akcije uređenja terena oko ribolovnih voda pa je tako svoju prvu radnu akciju na obali rijeke Drave održao i Športsko ribolovni klub „Linjak” iz Okrugljače. Na akciju se odazvalo tridesetak članova kluba i drugih ljubitelja prirode koji su svojim alatom i radnim strojevima odradili velik posao, što nam je potvrdio i predsjednik ovog vrijednog kluba, ujedno i predsjednik MO Okrugljača Darko Bartolić.

– S obzirom na to da je bilo zimsko razdoblje mirovanja trebalo je puno toga napraviti pa smo danas prionuli orezivanju grana kako ne bi oštetile krov nadstrešnice, uređenju okoliša uz Dravu i samog pristupa terenu. Trenutačno je Drava vrlo niska no kako bude odmicalo vrijeme tako će se normalizirati i vodostaj pa će moći početi ribolov s obale. Moram napomenuti da osim ribolovnog terena, ova naša obala služi i mnogim rekreativcima koji vole prirodu i druženje. Svake godine tim povodom organiziramo ribička natjecanja, ali i dane zajedničkog druženja na obali Drave uz razne delicije i tamburašku glazbu pa će tako biti i ove godine. No, sa zadovoljstvom mogu istaknuti da nam je 2025. posebna godina jer obilježit ćemo 50 godina neprekidnog i vrlo uspješnog rada našeg kluba koji velikim doprinosom daje svoj obol razvoju našeg Mjesnog odbora, posebno razvoju ribolovnog turizma na području Okrugljače. Tim povodom ove ćemo godine održati razne prigodne manifestacije o kojima će biti riječ u skorom razdoblju – otkrio nam je Darko Bartolić.

(icv.hr, bs)