U Društvenom domu u Starogradačkom Marofu, povodom blagdana Sveta tri kralja, danas (nedjelja) je održana manifestacija pod nazivom “Sveta tri kralja” u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva “Podravka” Starogradački Marof.

Ovo je drugi puta da se održava ova manifestacija, a koja ima za cilj očuvati tradiciju blagdanskog čestitanja, ali i njegovanje običaja pjevanja i darivanja djece koje simbolično idu od kuće do kuće sa zvjezdarnicom.

-Ovom manifestacijom želimo uprizoriti kako su večer uoči blagdana, odrasli i djeca, dolazili pod prozore kuća i pjevali prigodne pjesme. Svako selo ima neki svoj običaj, a u našem selu taj običaj živi i danas. Djeca, odnosno zvjezdari, nose zvjezdarnicu koju su izradili te pjevaju, a za to su zatim nagrađeni prigodnim darom. Inače, blagdan Sveta tri kralja predstavlja kraj božićnih blagdana pa smo to na ovaj način htjeli završiti u našoj općini. S obzirom na to da nema puno pjesama o ovom blagdanu, napravili smo i malo natjecanje pa da nam se sva društva i udruge potrude što više – rekla je Željkica Mihoković, predsjednica KUD-a “Podravka” Starogradački Marof.

Manifestacija je okupila brojne udruge, među kojima su nastupili: Udruga žena Kloštar Podravski, KUU „Graničar” iz Okrugljače, KUD „Marijan Pavleković Pajo” iz Otrovanca te Pjevačko društvo „Ferdinand” iz Ferdinandovca.

Osim da se ne zakinu običaju, manifestacija je održana i u natjecateljskom duhu gdje se je birala najbolje otpjevana pjesma i najbolje napravljena štalica odnosno jaslice. Tako je za najbolje otpjevanu pjesmu odabrano Pjevačko društvo “Ferdinand” iz Ferdinandovca dok su članice Udruge žena Kloštar Podravski izradile najljepšu štalicu.

