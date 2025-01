oglas

U Virovitici je nedavno otvorena klinika EL Medical d.o.o. koja je odgovor na potrebu za specijaliziranom medicinskom skrbi u ovom dijelu Hrvatske. Vlasnici klinike, dr. Ivica i dr. Ivana Šantić, ističu kako je ključni motiv za pokretanje ovog projekta bila želja da pacijenti iz ovog kraja, ali i iz okolnih županija, dobiju mogućnost pristupa vrhunskoj medicinskoj skrbi bez potrebe za putovanjima u veće gradove poput Zagreba ili Osijeka.

– Vidjeli smo veliku potrebu za ovakvom uslugom u našoj regiji. Ono što nas je potaknulo da krenemo u ovaj projekt jest i motivacija našeg tima. Bez stručnjaka i volje kolega da se uključe, ništa od ovoga ne bi bilo moguće – istaknuo je dr. Ivica Šantić, dodajući da je bez podrške i motivacije supruge, dr. Ivane, te cijelog tima stručnjaka, realizacija ovog projekta bila nezamisliva.

Klinika je smještena u užem središtu Virovitice, na adresi Ulica Hrvatskih žrtava 4, te pruža širok spektar zdravstvenih usluga, uključujući specijalističke preglede, dijagnostiku, male kirurške zahvate i rehabilitaciju. Opremljena je najmodernijom medicinskom opremom i uređajima koji omogućuju preciznu dijagnostiku i učinkovito liječenje. Osim toga, klinika nudi i telemedicinske usluge, koje omogućavaju pacijentima konzultacije s vrhunskim stručnjacima putem interneta, čime se znatno smanjuje potreba za putovanjima.

– Naša klinika pruža specijalizirane usluge kao što su gastroskopija i kolonoskopija u anesteziji (intravenska sedacija), te pulmološke pretrage uz modernu opremu i pristup koji jamči maksimalnu udobnost pacijentima. Također, omogućavamo telemedicinske usluge putem holtera, uz suradnju s poliklinikom u Splitu, gdje naši pacijenti mogu konzultirati stručnjake i kardiologe putem aplikacija poput Zooma i Teamsa – objašnjava dr. Šantić.

EL Medical okuplja tim vrhunskih liječnika specijalista s bogatim iskustvom stečenim u najprestižnijim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj:

Prim. dr. sc. Siniša Stevanović, dr. med.

Specijalist otorinolaringologije s užom specijalnosti iz fonijatrije. S dugogodišnjim iskustvom u dijagnostici i zahvatima, primjenjuje suvremene metode dijagnostike i liječenja.

Specijalist otorinolaringologije s užom specijalnosti iz fonijatrije. S dugogodišnjim iskustvom u dijagnostici i zahvatima, primjenjuje suvremene metode dijagnostike i liječenja. Mladen Kos, dr. med.

Specijalist opće kirurgije s užom specijalnosti iz traumatologije. S dugogodišnjim iskustvom u dijagnostici i zahvatima, primjenjuje suvremene metode dijagnostike i liječenja.

Specijalist opće kirurgije s užom specijalnosti iz traumatologije. S dugogodišnjim iskustvom u dijagnostici i zahvatima, primjenjuje suvremene metode dijagnostike i liječenja. Igor Žigman, dr. med.

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja s užom specijalnosti iz intenzivne medicine. Osigurava sigurno i ugodno iskustvo tijekom svih medicinskih zahvata.

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja s užom specijalnosti iz intenzivne medicine. Osigurava sigurno i ugodno iskustvo tijekom svih medicinskih zahvata. Zoran Suvaljko, dr. med.

Specijalist dermatologije i venerologije. Primjenjuje najsuvremenije tehnike, uključujući radiofrekventni nož za uklanjanje madeža i drugih kožnih promjena.

Specijalist dermatologije i venerologije. Primjenjuje najsuvremenije tehnike, uključujući radiofrekventni nož za uklanjanje madeža i drugih kožnih promjena. Dejan Marčetić, dr. med., univ. spec. med.

Specijalist pulmologije. Uvodi specijalističke preglede poput spirometrije i drugih plućnih testova, pružajući sveobuhvatnu pulmološku skrb.

Specijalist pulmologije. Uvodi specijalističke preglede poput spirometrije i drugih plućnih testova, pružajući sveobuhvatnu pulmološku skrb. Matko Markotić, dr. med.

Specijalist interne medicine s užom specijalnosti iz gastroenterologije. Pruža usluge gastroskopije i kolonoskopije sa sedacijom, omogućujući pacijentima ugodnije pretrage.

– Naš cilj nije samo zadovoljiti osnovne medicinske potrebe, već pružiti vrhunski tim, najmoderniju opremu i prostor u kojem pacijenti mogu dobiti najbolju moguću skrb. Smatramo da svatko zaslužuje kvalitetnu skrb, bez obzira na to gdje žive – ističu vlasnici, dodajući da je jedini cilj klinike ponuditi vrhunske usluge i kvalitetnu skrb pacijentima.

Klinika je financirana privatnim kapitalom, a cijene usluga su usklađene s tržištem i sličnim uslugama u Hrvatskoj.

– Nismo ni skuplji ni jeftiniji od drugih klinika u Hrvatskoj, ali ono što nudimo je pristup vrhunskim stručnjacima i opremi, a pacijenti ne moraju putovati daleko da bi dobili uslugu – naglašava dr. Šantić.

Klinika nudi i različite opcije plaćanja, uključujući gotovinsko, kartično i transakcijsko plaćanje. Iako trenutačno nema ugovora s osiguravajućim kućama, planira se proširenje tih usluga u budućnosti.

Radno vrijeme klinike prilagođeno je potrebama pacijenata, a specijalisti dolaze iz drugih ustanova, čime se omogućuje fleksibilno naručivanje pregleda. Klinika radi prema sljedećem rasporedu: ponedjeljak, srijeda i petak od 13:00 do 20:30 sati, utorak i četvrtak od 08:00 do 15:30 sati, te subotom od 09:00 do 14:00 sati (po dogovoru). Za narudžbe, pacijenti se mogu obratiti telefonom na broj 099 542 4728.

Klinika u Virovitici predstavlja modernu zdravstvenu ustanovu koja je odgovor na potrebe lokalne zajednice, ali i šire regije. S jasnim ciljem pružanja vrhunske medicinske skrbi, otvorena je za sve pacijente, s naglaskom na kvalitetu, stručnost i dostupnost usluga.

(promo)