Zanimljiv dvoboj 14. kola odigran je danas u Sopju gdje je domaći Podravac ugostio Vašku. Utakmica je završena sa sedam zgoditaka, a njih šest postignuto je u drugom dijelu. U prvom poluvremenu mreže su mirovale sve do 43. minute kada je za 0:1 pogodio Nenad Matišić iz kaznenog udarca, no Podravac se početkom nastavka, točnije u 57. minuti, uspio vratiti u utakmicu golom Tomislava Sopjanca. Vaška je tri minute kasnije vratila prednost preko Marinka Kašćela, isti je igrač povisio na 1:3 u 71. minuti iz kaznenog udarca i činilo se kako će gosti do bodova, no Podravac je uspio preokrenuti. Mateo Varga prvo je smanjio u 78., Sopjanac je svojim drugim golom izjednačio u 86., da bi veliko slavlje u domaćim redovima donio Ivan Mikić svojim golom u posljednjoj minuti utakmice. Vaška je završetak utakmice dočekala s igračem manje, jer je u posljednjim trenucima susreta isključen Alen Dvojak.

Miholjac je bio favorit u ogledu s Meljanima na domaćem terenu, no gosti su uvjerljivo upisali tri boda. Iako su domaćini imali vodstvo na poluvremenu golom Filipa Mlinarića u 36. minuti, Meljani su u nastavku s dva gola Gabriela Hodaka te pogotcima Vedrana Jozića, Alena Marovića i Karla Perića slavili s 5:1.

Do domaće pobjede došao je Grabić koji je na svom terenu ugostio miljevačku Mladost. Domaćini su imali prednost od 3:0 golovima Maria Colarića, Robertina Puhanića i Borisa Zagorca, dok je poraz ublažio Antonio Pejazić u 91. minuti. Od 50. minute domaćini su igrali s igračem manje nakon isključenja Alena Hađine.

Utakmica između Papuk Osječkog 1664 i čađavačke Mladosti 1930 odgođena je zbog lošeg vremena, dok bi se sutra trebala igrati utakmica između Krčevine i Mladosti iz Bakića.

